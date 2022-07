Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (3) Nerds, datanalyse en Environmental, Social en Governance (ESG)

Karl is de nerd van het kantoor. Baard en haar tot op zijn schouders. Drinkt alleen maar groene thee, is overtuigd veganist. Op het voortgezet onderwijs bleek dat hij talent heeft voor statistiek en daar is hij dan ook in afgestudeerd. Twee jaar geleden is hij gestart en werd hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van modellen in de data coöperatie waar Advanced Accountants in deelneemt.

Een van zijn eerste projecten is het in samenwerking met partijen in de financiële keten opzetten van een model om klanten te identificeren en te scannen op mogelijke risico’s. Daarbij ligt de focus in het begin vooral op witwassen. Sinds begin 2026 is er ook de verplichting om een ESG-risico-analyse te doen. Hierover is veel gedebatteerd in het parlement, Maar toen 2024 wereldwijd een van de heetste zomers ooit werd heeft de Europese Commissie een richtlijn voor de zogenaamde financiële poortwachters gemaakt. Deze richtlijn is vervolgens met spoed door de diverse parlementen aangenomen. Doorgaan op de oude voet is te risicovol. Dus mogen er geen nieuwe financieringen meer worden verstrekt aan bedrijven die niet voldoen aan de ESG-criteria. Per 1 januari 2028 krijgen bedrijven te maken met een ESG-bonus/malus systeem. Op die datum krijgt ook iedere burger in Europa een eigen CO2-budget dat hij naar eigen inzicht kan inzetten. Ben je volledig zelfvoorzienend en vlieg je één keer per jaar naar Bali, dan kan dat. Maar als je meer dan je CO2-budget gebruikt dan wordt dat progressief belast. Maatregelen die Karl toejuicht, hij hoopt dat de maatregelen op tijd zijn om zijn generatie nog een leefbaar bestaan te geven. Zijn oma heeft er meer moeite mee. Ze deed mee met een protest van ouderen die vinden dat overheid mensen met alleen een AOW of een klein pensioen te weinig compenseert. “Alles is duurder geworden, voedsel, reizen, energie.” Klaagt ze als Karl bij haar op bezoek is. “Ik denk dat u vroeger op een te grote voet heeft geleefd. Uw generatie heeft alle waarschuwingen in de wind geslagen. In 1972 was er al een groep geleerden die aangaf dat het niet verantwoord is om te doen alsof er niets aan de hand is. Ik ben wel benieuwd wat jij daar mee gedaan hebt.”

Ze hief haar handen op. “Je hebt makkelijk praten. Een jaar later was er een oliecrisis en die leidde een periode van grote bestaansonzekerheid in. Eerst leek het nog wel mee te vallen, maar uiteindelijk was er sprake van massawerkloosheid. Ik had twee broers die wel wilden werken maar er was geen werk. Jouw generatie kan zich daar niets bij voorstellen. Je weet niet wat het is om zonder werk te zitten, wat dat met je doet. Als maatschappelijk werker heb ik toen gezien hoe belangrijk werk is om zin aan je bestaan te geven. Je hebt gestudeerd en je weet van Maslov dat je niet met verheven dingen bezig bent als je geen inkomenszekerheid hebt.”

Karl herkende het verhaal van zijn oma. Het wordt vaker als argument gebruikt. Hij vindt het vaak te goedkoop. Alsof die generatie geen verantwoordelijkheid droeg voor de aarde. Niet iedereen had het toen slecht. Zeker de beleidsmakers niet. Die hadden toen andere keuzes kunnen maken. Nu hebben ze het probleem op zijn generatie afgewenteld en gaan de ouderen nog mopperen ook, als hen gevraagd wordt een bijdrage te leveren. Maar hij hield teveel van zijn oma om haar scherp te veroordelen.

Er komt een verzoek voor videogesprek. “Goedemorgen Karl. Ik heb een nieuwe klus voor je.” Karl keek even op zijn scherm. “Hoi Sanne. Leuk. Wat kan ik voor je doen?”

“Er heeft zich een nieuwe prospect gemeld die hulp nodig heeft bij het opzetten van een informatiesysteem, waardoor hij meer grip krijgt op zijn bedrijfsvoering. Maar voordat je daarmee aan de slag gaat, is het belangrijk om te checken of deze persoon geaccepteerd wordt door het compliancesysteem. Ik heb een positieve indruk van hem gekregen. Hij heeft wel wat bijzondere dingen gedaan in zijn leven. Ik wil wel zeker weten dat hij nooit betrokken is geweest bij fraude of witwassen.”

“Dat weet je dus over twee dagen.”

Hoewel het systeem vrijwel direct aan kan geven of een client wel of niet geaccepteerd kan worden of dat er nader onderzoek plaats moet vinden. Is er bewust een ‘time-lag’ ingebouwd om mensen met kwade bedoelingen te ontmoedigen.

“Ik dacht ik meld het even dan kun je wellicht vast een voorzet maken hoe je een en ander op gaat pakken. De branche zal je in ieder geval interesseren: warmtepompen.”

“Daar gebeurt genoeg in. Maar je weet dat er onlangs nog een groot schandaal is geweest in Duitsland. Dus ik ben heel benieuwd hoe jouw prospect omgaat met de voor hun relevante ESG-doelstellingen. Want mensen in een ‘ge-aircode’ fabriek in Azië laten werken aan het bouwen van onze warmtepompen, zonder aandacht te besteden aan hun sociale omstandigheden. Dat vind ik dus niet kunnen.”

Jan Wietsma

