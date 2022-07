Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (6): Regelgeving leunt te vaak op oude principes en sluit te weinig aan bij wat nu nodig is

Sanne pakt een kop koffie en loopt door haar tuin naar het prieel. Daar staat een grote tafel, waar ze ’s zomers graag zit. Overdag om te werken en ’s avonds met Tim de dag en de ontwikkelingen die hun bezig houden te bespreken. Zoals de grote stroom van vluchtelingen uit Afrika die ook dit jaar weer hun heil zoeken in Europa. Sanne snapt het wel dat die mensen op zoek gaan naar andere plekken. Zeker omdat ze in de meeste gevallen te weinig eten hebben en er vanwege de enorme hitte nauwelijks nog mogelijkheden zijn voor landbouw. Sanne vraagt zich af of het lukt om het CO2 vraagstuk op te lossen. Hun woning is klimaatneutraal. Ze wekken energie op met behulp van de zon en slaan deze energie op in een accu. Voor het verwarmen en koelen van het huis is de warmtepomp verantwoordelijk. Mochten ze toch nog een keer energie tekort hebben dan kunnen ze terugvallen op de voorzieningen van de energiecoöperatie in de wijk. Sanne beseft goed dat er vele plekken op de planeet zijn aan te wijzen waar mensen deze luxe niet hebben.

Met een biometrische code krijgt Sanne toegang tot haar tablet. Daar ziet ze direct bij welke klanten actie nodig is. Toen Sanne begon in de accountancy waren het vooral de financiële parameters waarop werd gestuurd. Daarmee liepen ondernemingen – en ook accountants – altijd achter de feiten aan. Nu is er veel meer aandacht voor indicatoren die inzicht geven in de bedrijfsvoering, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Daarbij wordt er op basis van predictive analytics aangegeven wat de impact van bepaalde beslissingen op het financiële resultaat zal zijn. Het basismodel waarop dit gebaseerd is, is in 2022 ontwikkelt door de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam. Een model waaraan veel onderzoek vooraf is gegaan en dat in de loop van de jaren steeds verder is uitgebouwd en verfijnd. Wat bij de start van het werken met het model opviel was dat ondernemers enthousiaster waren dan hun accountant. Een van de oorzaken was dat accountants de noodzaak van de bedrijfseconomische kennis voor het optimaliseren van bedrijfsresultaten onderschatten. De grote kentering kwam in 2025 toen een grote BigTech organisatie begon met het aanbieden van nieuwe diensten aan ondernemers. Accountants waren in eerste instantie sceptisch. Zij zaten toch immers boven op de cijfers! Tot een lector in een uitgebreid artikel beschreef dat de gebruikte modellen voldoen aan de gestelde statistische eisen en dat ondernemers met deze uitkomsten zeker goede beslissingen kunnen nemen. Een agressieve mediacampagne leidde er vervolgens toe dat veel ondernemers besloten over te stappen naar de BigTech. Dat gaf het startsein voor andere BigTech en Fintech partijen om de markt van financiële adviesdiensten voor ondernemers te betreden.

Veel accountants benaderden de beroepsorganisatie. Kunnen jullie hier iets aan te doen? Er waren toch wel wettelijke mogelijkheden om hun business- en verdienmodel te beschermen? Hoe betrouwbaar waren die BigTech en FinTech organisaties eigenlijk? De voorzitter schreef in een column dat de mogelijkheden van de beroepsorganisatie om in te grijpen in dergelijke marktontwikkelingen beperkt waren. Uit een gesprek met het Ministerie van Financiën kwam naar voren dat zij het alleen maar toejuichen dat er nieuwe toetreders zijn die ook in staat zijn om zekerheid te leveren. De voorzitter riep de kantoren op meer samen te werken en gaf aan dat er inmiddels enkele initiatieven zijn waarin kantoren dat al doen. “Misschien goed om daar eens te gaan kijken.”

Dat de voorzitter opriep om te gaan samenwerken in plaats van te fuseren vond Sanne verstandig. In 2022 kwam uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit al naar voren dat samenwerken voor alle partijen betere resultaten oplevert dan fuseren. Het betrof een onderzoek uitgevoerd in de zorg, maar Sanne zag veel organisatorische parallellen tussen zorg, accountancy en andere professionele beroepen. Regelgeving, ict en personeelsvraagstukken zorgen ervoor dat de branches waarin professionals werkzaam zijn steeds kapitaalintensiever worden. Voor veel jonge professionals reden om zich niet meer diep in de schulden te steken maar op zoek te gaan naar organisaties waarin ze als professional volop kunnen excelleren zonder zich druk te hoeven maken over allerlei organisatorische en financiële zaken.

In AccountancyVanmorgen las Sanne onlangs dat als gevolg van deze ontwikkelingen vooral kantoren met een partnerstructuur anno 2026 onzekere tijden beleven. Zij hebben hun winsten altijd direct uitgekeerd. Nu ontbreekt het hun aan kapitaal om noodzakelijke investeringen te doen. Daarbij komt dat banken zich ook terughoudend opstellen, onder andere ingegeven door nieuwe Basel-richtlijnen.

Sanne ziet dat de transitie die zich in 2024 heeft ingezet echt leidt tot innovaties. In eerste instantie vooral technologisch gedreven, maar inmiddels ook organisatorisch. Het accountancy-onderwijs wil ook wel, maar die zijn helaas tot nu toe nog geen aanjager van innovatie. De volgende horde die de komende jaren moet worden genomen is regelgeving. Regelgeving leunt te vaak op oude principes en sluit te weinig aan bij wat maatschappij, ondernemer en accountant nu nodig hebben.

Sanne ziet een melding in haar scherm verschijnen. Dossier Johan Hansen is aangemaakt.

Jan Wietsma

Eerdere afleveringen:

