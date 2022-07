Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (4): De naam zegt hem niets. Maar dat gezicht!

“We hebben een nieuwe klant. Zou jij eens willen kijken of het fiscaal bezien, in het verleden allemaal goed is afgehandeld? Hij heeft een boekhouder die de aangiften verzorgde, maar eerlijk gezegd heb ik daar wel wat vraagtekens bij.”

“Prima. Sanne. Wanneer wil je een eerste reactie hebben?” vroeg Willem.

“Het is nu dinsdag, dus als het vrijdag lukt? Zou mooi zijn. Ik stuur je zo wel even de gegevens door.”

Willem is een zogenaamde overloper. Hij heeft jaren bij de Belastingdienst gewerkt, maakte deel uit van een mkb-team en werkt daar met veel plezier. Dialogen met ondernemers ging hij niet uit de weg en over Horizontaal Toezicht had hij zo zijn eigen ideeën. Het tij keerde toen hij gedwongen de overstap moest maken naar de afdeling die het Toeslagenschandaal moest afhandelen. Andere collega’s waren vanaf 2022 drukdoende met het oplossen van de zogenaamde Box-3 gevallen. Toen eind 2024 bleek dat de Belastingdienst opnieuw in de vuurlinie kwam te liggen, dit keer vanwege de afhandeling van het coronaschuldenvraagstuk, was hij er klaar mee om het afvoerputje van de politiek te zijn. Begin 2025 gaat hij op zoek naar een andere baan. Hij heeft gesprekken met diverse kantoren en kiest voor Advanced Accountants. Inmiddels werkt hij daar nu ruim anderhalf jaar. Hij is vooral druk met het optimaliseren van de fiscale positie van ondernemers. Die perspectiefwisseling was in het begin nog wel eens lastig. Inmiddels ziet hij dat de meeste ondernemers best wel hun belastingplicht na willen komen, maar dat ze hulp nodig hebben om dat op een goede manier te doen. Hij heeft veel extra werk omdat begin 2026 het belastingstelsel 2026 grondig is herzien. Natuurlijk zijn er allerlei modellen die hem daarbij ondersteunen, maar hij vindt het belangrijk om met die modellen te spelen. Juist omdat modellen het gesprek met de klant niet aan kunnen gaan.

Willem ontvangt een inlogcode voor het dossier van de nieuwe klant. Met deze inlogcode en zijn biometrische identificatie krijgt hij toegang tot de voor hem relevante gegevens van de klant. Als hij de foto ziet schrikt hij. Die man komt hem bekend voor. Hij kijkt naar de naam: Johan Hansen. Hij denkt na. De naam zegt hem niets, maar dat gezicht. Hij weet het zeker, van die man heeft hij in zijn mkb-tijd bij de Belastingdienst een interne melding bij de FIOD gedaan. Iets met een crypto en CO2. Het fijne weet hij er ook niet meer van en nu is die man klant geworden? Of zou hij zich toch vergissen. Hij heeft wel eens ergens gelezen dat ieder mens een dubbelganger heeft. Wie weet is dat nu wel het geval. Maar als het wel die man is, wat moet hij dan doen. Hij overweegt om Sanne te appen, maar dan bedenkt hij dat hij die vertrouwelijke informatie niet zomaar kan delen. Toen hij wegging bij de Belastingdienst hebben ze daar nog extra aandacht voor gevraagd en hij heeft er ook voor getekend. Toen vond hij dat allemaal heel logisch, maar nu voelt hij zich er ongemakkelijk bij. Tegelijkertijd vraagt hij zich af hoe deze man door het klantidentificatieproces is gekomen. Vergist hij zich toch?

Hij opent het bestand met de fiscale gegevens en ziet dat de ondernemer keurig aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan. Een analyse van de aangiften laat zien dat er geen bijzonderheden zijn. Het enige wat de boekhouder vergeten is bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting is het opvoeren van de milieu-investeringsaftrek. Hij maakt er een aantekening van.

’s Avonds merkt Willem dat Johan Hansen hem nog steeds bezighoudt. “Ik ga nog even naar mijn kamer. Moet nog even wat uitzoeken. Het is druk op de zaak” zegt hij tegen zijn vrouw.

Als hij achter zijn computer zit, typt hij de naam Johan Hansen in. Dat levert vooral verwijzingen op naar het bedrijf van Johan. Ook wordt er verwezen naar een aantal artikelen over warmtepompen. Willem typt ‘Johan Hansen fraude’ in. Weer wordt er verwezen naar het bedrijf. Hij denkt na, in welk jaar had hij die FIOD melding ook al weer gedaan? 2019 of was het 2020? Hij typt ‘Johan Hansen fraude fiod 2019’. Geen resultaat. ‘Johan Hansen fraude fiod 2020’ Geen resultaat. Hij probeert ‘Crypto CO2 fraude fiod 2019 2020’ Meer dan 12.000 resultaten. Hij scrollt door de eerste pagina, de tweede, de derde. Dan stopt hij. Op deze manier vindt hij niets. Misschien is er ook wel niets te vinden en is er sprake van een fictieve herinnering. Binnenkort Johan maar eens uitnodigen voor een gesprekje. Kijken hoe die reageert?

Jan Wietsma

Eerdere afleveringen:

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (1): Op weg naar je werk

Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (2): “Advanced Accountants. Daar moet ik zijn dacht ik”

Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (3) Nerds, datanalyse en Environmental, Social en Governance (ESG)