Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (10): onzekerheid als zekerheid…

Sanne ruimt de tafel af en plaatste de vuile vaat in de vaatwasser. Ze hoort dat Nora en Lucas boven plezier hebben. Tim brengt de kinderen naar bed. Als het even kan doen ze dat samen, maar daar heeft ze vandaag geen puf voor. Ze pakt een glas en vult het met heet water daarna gooit ze er een stukje gember in. Een paar tellen later ploft ze neer op bank en blaast een paar keer uit. Dan pakt ze haar Ipad en opent YouTube. Even tijd voor verstrooiing.

Tien minuten later komt Tim naast haar zitten. “Hoe was je dag?” vraagt hij aan Sanne.

“Gewoon. Geen gekke dingen. Alleen Lucas wilde tussen de middag slecht slapen. Dus ik moet straks nog wel even achter de laptop om wat mail weg te werken. En jouw dag?”

“Wat zal ik ervan zeggen. Je merkt dat de vele crisissen van de afgelopen jaren mensen murw hebben gemaakt. Waar ik vooral iedere keer van schrik zijn de jonge mensen van eind twintig, begin dertig die zich melden met een burn-out. Het lijkt er soms wel op of de wereld te snel voor hen gaat.”

Sanne is blij dat Tim als GGZ-psycholoog de gave heeft om afstand te nemen van zijn werk. Ze is er wel eens jaloers op. Het gaat haar minder goed af. Zeker als ze te maken heeft met ondernemers die nog steeds worstelen met schulden ontstaan tijdens de Corona-crisis. Ondernemers die nog jaren door zullen moeten werken omdat ze al hun gespaarde vermogen hebben zien verdampen. Natuurlijk waren en zijn er regelingen waar deze ondernemers gebruik van kunnen maken. Maar een deel is er te trots voor om daar gebruik van te maken. Voor sommige klanten was het zuur. Na een paar jaar vechten om er toch nog iets van te maken moesten zij die ene moeilijke conclusie trekken: stoppen met ondernemen is de beste optie. Gelukkig kon dat in een aantal gevallen gecontroleeerd omdat de ondernemer gebruik kon maken van de Ondernemers Crisis Stoppers Regeling (OCSR). Deze OCSR-regeling is een aanvulling op de WHOA en is in 2024 van kracht geworden. De regeling helpt ondernemers die door de Corona-, Oekraine-, Taiwan, Energie- of Duurzaamheidscrisis in de problemen zijn gekomen te stoppen zonder dat ze nog jarenlang achtervolgt worden door allerhande schuldeisers.

De OCSR-regeling is een vangnetregeling en ondernemers die er gebruik van maken moeten op zoek naar nieuw emplooi. Daarbij krijgen ze een half jaar de tijd om nieuwe vaardigheden te leren waardoor ze sneller een baan kunnen vinden. Voor een aantal ondernemers een waar schrikbeeld. Andere ondernemers zijn blij dat ze na jaren in rustiger vaarwater terecht komen. Zelf had Sanne in 2019 ook niet kunnen bedenken dat er een situatie zou ontstaan waarbij er een stapeling van crises zou ontstaan, die het ondernemersbestaan zo zouden raken.

Ze moest denken aan uitspraak van Jan Rotmans op een Accountantsdag waarin hij beweerde dat deze generatie “Een verandering van tijdperk mee zou maken.” Wat Sanne betreft heeft hij helemaal gelijk en raakt het iedereen die nu leeft.

“Wat denk jij Tim? Gaan we ooit nog een rustige periode mee maken, waarin zaken beter voorspelbaar zijn?”

“Ik denk dat het belangrijk is dat mensen gaan beseffen dat ze altijd met onzekerheid te maken hebben. Het is de enige constante in een mensenleven. We hebben onszelf wijsgemaakt dat we met allerlei regels en procedures grip op het leven, op situaties, op de geschiedenis zouden krijgen. Maar oorlogen, hongersnoden, hittegolven, natuurrampen houden zich niet aan regels. Net zo goed als dat mensen denken dat ze door maar voldoende te sporten en goed op hun voeding te letten een gezond en langdurig leven zullen hebben. Maar mensen kunnen hun eigen genen niet uitkiezen. Ze hebben geen zeggenschap over de plaats waar ze geboren worden, of de sociale omstandigheden waarin ze de eerste tien, vijftien jaar van hun leven doorbrengen. De fout die wij met elkaar hebben gemaakt is pretenderen dat dit wel zo is. Dus de hoogste tijd om terug te keren naar de realiteit van vandaag en de onzekerheid als zekerheid te omarmen.”

Sanne moet inwendig lachen. “Dat heb je mooi gezegd. Maar als accountant wordt ik met enige regelmaat gevraagd om zekerheid te geven. Dat staat haaks op jouw oproep om onzekerheid als enige zekerheid te omarmen.”

“Misschien zouden jullie als accountants ook wat bescheidener kunnen zijn? Zelfs over het verleden kan je weinig expliciete uitspraken doen, want het is onmogelijk om alle feiten en omstandigheden van een situatie mee te nemen. Jullie baseren je op cijfers zeggen jullie. Maar dat is alleen maar een resultante van menselijk gedrag dat uitmondt in handelingen en gedragingen. Wat mij betreft zouden accountants – en zij niet alleen overigens – veel meer aandacht moeten hebben voor de motieven van de mens. Pas dan kan je ook iets zeggen over het resultaat.” Tim stond op. “Ik ga nog een potje Pedal doen. Tot straks.”

“Veel plezier” zei Sanne. Ze waardeert dat Tim haar in de diverse rollen waarin ze geacht wordt iets met de nodige stelligheid te poneren altijd weer een spiegel voorhoudt. Daarom was ze ook bij Advanced Accountants aan de slag gegaan. Zij stellen de mens op één. Onverschillig wie het is.

Jan Wietsma

Eerdere afleveringen:

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (1): Op weg naar je werk

Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (2): “Advanced Accountants. Daar moet ik zijn dacht ik”

Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (3) Nerds, datanalyse en Environmental, Social en Governance (ESG)

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (4): De naam zegt hem niets. Maar dat gezicht

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (5): Uw generatie gaat met pensioen dus er is keuze genoeg! En uw kantoor is ook minder interessant omdat …

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (6): Regelgeving leunt te vaak op oude principes en sluit te weinig aan bij wat nu nodig is

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (7): Cash Conversion Cycle heeft niets te maken met fietsen

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (8): Waarom je geen vennoot wil worden

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (9): Ik denk dat accountants een belangrijke rol spelen. Maar de wereld redden?