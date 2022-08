PERSONALIA | Mazars benoemt vijf nieuwe partners

Mazars heeft per 1 september vijf nieuwe partners benoemd in de Audit & assurance- en Tax-praktijken. Het zijn Nancy Bergmans, Mariëlle van Dijk, Mariska Hoogstad, Jeanet Makkinga en Mike Vrijmoed.

Nancy Bergmans (1986) werkt sinds 2010 in de tax-praktijk van Mazars. Haar specialisatie is international corporate tax. Bergmans heeft ruime ervaring in het werken voor internationaal actieve corporate organisaties, zowel in het PIE-segment als daarbuiten. Naast haar rol in de Corporate tax-praktijk is ze lid van het innovatieteam.

Mariëlle van Dijk (1979) komt van PwC, waar ze twintig jaar audit-ervaring heeft opgedaan. Van Dijk is als eindverantwoordelijk accountant actief voor organisaties in de publieke sector. Zij beschikt over ruime ervaring met en expertise in het werk voor ngo’s, goededoelenorganisaties, culturele instellingen en not-for-profit-organisaties. Daarnaast vervult ze diverse nevenfuncties en is zij onder andere voorzitter van de RJ-werkgroep ‘Fondsenwervende organisaties’ en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Movies that Matter.

Mariska Hoogstad (1981) is sinds 2016 werkzaam als Director in de Audit & assurance-praktijk van Mazars. Daarvoor heeft ze dertien jaar gewerkt in de (internationale) controlepraktijk van PwC. Hoogstad is als eindverantwoordelijk accountant werkzaam in de internationale auditpraktijk voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen en voor dochterondernemingen van internationale groepen in diverse sectoren. Voor de energiesector is zij het aanspreekpunt binnen Mazars. Naast haar rol als accountant is zij lid van het landelijk kwaliteitszorgteam van Mazars, leidt zij het lokale team in Zuid-Holland en is zij fraudecoach binnen de controlepraktijk. Hoogstad is tevens ambassadeur op het gebied van inclusie & diversiteit.

Jeanet Makkinga (1971) heeft meer dan dertig jaar ervaring in de accountancy, die zij heeft opgedaan bij Big Four-kantoren. Zij heeft ruime ervaring met (internationale) controleopdrachten (Dutch GAAP en IFRS), met name in de industrie- en realestate-sector en het PIE- en POB-segment. Daarnaast was zij kwaliteitsreviewer op diverse audit-dossiers en NOW-opdrachten.

Mike Vrijmoed (1988) is sinds 2010 werkzaam bij Mazars. Hij is gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en estate planning. Zijn klantenportfolio bestaat uit vermogende particulieren en (eigenaren van) familiebedrijven. Naast zijn rol als belastingadviseur vervult Vrijmoed diverse nevenfuncties, zoals bestuurslid van de International Private Client stuurgroep van Praxity en is hij betrokken als ambassadeur bij de Mazars Foundation.