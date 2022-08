Inflatierecord: 13,6 procent. Knot: ‘Hard ingrijpen’

De Nederlandse inflatie bereikte in augustus een recordhoogte van 13,6% op jaarbasis. Hoge gasprijzen zijn de grootste veroorzaker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het vorige inflatierecord dateert van afgelopen maart. Toen kwam de inflatie uit op 11,7%. Na een daling tot onder de 10%, werd in juli een inflatie gemeten van 11,6%. Het cijfer over augustus is dus nog een stuk hoger. Het gaat om een prognose. Het CBS publiceert op 6 september het officiële inflatiecijfer volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI).

Recessie

De oorzaak van de gestegen prijzen is de oplopende gasprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hoewel Nederland zijn Russische gasafhankelijkheid heeft gehalveerd (van 16 naar 8%) zorgt de geopolitieke crisis voor forse prijsstijgingen van al het gas. Economen van de Rabobank verwachten dat de inflatie nog door zal stijgen naar 14 of 15%, om daarna te dalen. Dat hangt samen met de groeiende vrees voor een recessie. Voedselprijzen stabiliseren zich al of beginnen te dalen. Dinsdag voorspelden economen van ABN Amro een milde recessie voor Nederland aan het eind van dit jaar.

Knot: ingrijpen

De inflatie in de eurozone blijft nog wel even hoog, verwacht president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). De hoge prijsstijgingen worden namelijk niet alleen veroorzaakt door schokken als de hoge energieprijzen en tekorten aan materialen en producten als computerchips, maar ook door een hoge vraag naar producten en diensten. Dat zei Knot in een speech in Denemarken. Hij ziet wel tekenen dat er een vertraging aankomt. Zo neemt de bedrijvigheid bij ondernemingen af en hebben huishoudens en bedrijven minder vertrouwen in de economie. ‘Maar zelf als deze vertraging er komt is dat op zichzelf staand niet voldoende om de inflatie naar ons doel over de middellange termijn te krijgen.’

Vanwege al die zaken pleit Knot voor stevig ingrijpen in het rentebeleid. De ECB verhoogde bij zijn vorige beleidsvergadering de rente met 0,5 procentpunt. De verwachting is dat daar volgende week weer 0,5 procentpunt of wellicht zelfs 0,75 procentpunt bijkomt. Knot stelt voor de rente te blijven verhogen totdat de inflatieverwachting voor de middellange termijn op 2 procent uitkomt, het doelniveau dat de centrale bank heeft gesteld.

Bron: CBS, ANP