‘Belastingontduiking op school onderwezen’

Bedrijfseconomie zoals dat nu gegeven wordt op middelbare scholen is niet meer van deze tijd. Scholieren leren dat belastingontwijking geaccepteerd en slim is. Dat betoogt de Leidse vakdidacticus Jeffrey Bouwer in de Volkskrant.

Bouwer meent dat het minimaliseren van belastingbetaling expliciet als norm wordt gehanteerd, niet alleen in lesboeken maar ook bij het eindexamen. Het onderwijs zou juist de ethische context moeten bieden, stelt hij, naast de letterlijke toepassing van fiscale regels. ‘Zeker in een tijd waarin de roep om belastingontwijking aan te pakken, steeds luider klinkt.’

Eindexamen

Als voorbeeld haalt hij het deelvak Erven en Schenken aan. De wijze waarop dit wordt onderwezen druist volgens Bouwer in tegen opvattingen die momenteel in de maatschappij leven. ‘Zo wordt in opgave vier van het VWO-examen van mei 2022 aandacht besteed aan de schenking, die echter louter wordt benaderd als fiscaaltechnisch probleem. Leerlingen worden gevraagd welke wijze van schenken fiscaal voor de schenker het meest voordelig is: een eenmalige schenking van tachtigduizend euro of tien jaarlijkse schenkingen van achtduizend.’

Signaal

De Leidse vakdidacticus bedrijfseconomie vindt dat het signaal aan havo- en vwo-leerlingen is dat belastingconstructies die de fiscale last verlichten algemeen zijn aanvaard. ‘Dat is zorgwekkend. Veel van deze leerlingen zullen in hun latere leven als accountant, advocaat of fiscalist voor de vraag komen te staan of het hun primaire taak is de wet zo te interpreteren, dat zij voor hun cliënten het maximaal haalbare fiscale voordeel kunnen behalen. Een lastig dilemma, dat bij het ontbreken van ethisch perspectief in het onderwijs maar al te snel tot de keuze zal leiden slimme belastingconstructies te bedenken, die het grootst mogelijke voordeel opleveren.’

Lees hier het hele artikel in de Volkskrant.

Download hier het VWO-examen Bedrijfseconomie 2022.