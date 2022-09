Bedrijven wachten op geld klanten; kunnen zelf rekeningen niet betalen

Voor veel bedrijven is het lastig gestegen kosten door te berekenen in hun prijzen. Daardoor komen ze in financiële problemen. Het aantal wanbetalers neemt toe, zeggen kredietverzekeraars tegen BNR.

Vooral de hoge energieprijzen spelen ondernemers flink parten: ‘Multinationals kunnen die hogere kosten makkelijker doorberekenen dan ondernemers in het mkb,’ zegt Johan Geeroms van Allianz Trade Benelux, een van de grote kredietverzekeraars van het land. De belangrijkste reden waarom bedrijven facturen niet kunnen betalen is, volgens Geeroms, omdat hun klanten dat ook niet doen.

Ook Atradius merkt dat er vaker te laat wordt betaald door ondernemers. ‘Die toename is significant’, merkt hoofd risicoacceptatie Edwin Kuhlman, ‘en varieert tussen de 30 en 80 procent.’ Er zit een verschil in het aantal wanbetalingen bij ondernemers die hoofdzakelijk zakendoen in Nederland en die internationaal opereren.

Perfect storm

Volgens Atradius worden ondernemers getroffen door een ‘perfect storm’: hoge inflatie, personeel- en materiaaltekort plus de verwachting dat consumenten vaker de hand op de knip houden en meer bedrijven omvallen. ‘De faillissementen gaan fors stijgen in de komende 12 maanden.’ Op basis van eigen onderzoek houdt Allianz Trade voor volgend jaar zelfs rekening met een toename van bijna 40 procent. ‘Die toename wordt mede veroorzaakt door het wegvallen van allerlei overheidssteun’, verklaart risicodirecteur Johan Geeroms. Bovendien moeten ondernemers hun openstaande rekeningen bij de fiscus terugbetalen en andere schulden herfinancieren tegen hogere rentelasten.

Helft

Medio augustus maakte het CBS bekend dat de helft van de ondernemers de kostenstijgingen voor een klein deel kan doorberekenen in de prijzen of tarieven aan hun klanten. Bijna 9 procent kan de kostenstijgingen helemaal niet doorberekenen. Daar staat tegenover dat ruim een derde deze voor een groot deel en ruim 3 procent kostenstijgingen volledig kan doorberekenen. In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en cultuur, sport en recreatie zegt 80 procent van de ondernemers kostenstijgingen voor een klein deel of geheel niet door te kunnen berekenen aan hun klanten.

Bron: BNR, CBS