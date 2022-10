Dronken Deloitte-partner mag eer aan zichzelf houden na beledigende tirade

Een Deloitte-partner in het Verenigd Koninkrijk is opgestapt nadat hij bij de fameuze Royal Ascot-paardenraces naar verluidt ‘elke minderheidsgroepering’ had beledigd.

De 51-jarige man was een van de 25 vice-directeuren bij Deloitte UK en had in juni tijdens een uitstapje met dertig collega’s langs de renbaan een paar slokken te veel op voordat hij een tirade van een half uur begon. Hijzelf was overigens met vrienden op stap, maar sloot zich later bij zijn collega’s aan. Volgens getuigen moesten tijdens zijn dronken betoog onder meer vrouwen in het algemeen en een specifieke Deloitte-medewerker van een etnische minderheid het ontgelden. De dag erna belde hij zijn collega’s om zijn excuses aan te bieden; ook zijn werkgever stelde hij op de hoogte van het voorval.

Geen ontslag

Afgelopen week werd bekend dat de man opstapt. Volgens een betrokkenen zijn de Deloitte-medewerkers geschokt dat hij de eer aan zichzelf kon houden en niet is ontslagen, met het oog op het zero-tolerancebeleid op het gebied van wangedrag dat Deloitte in het VK voorstaat. Bovendien bestond het werk van de vertrokken partner onder meer uit het adviseren van bedrijven over het vergroten van het aandeel vrouwen en minderheden in de top.

Bij de Britse big four loopt het wel vaker uit de hand. Eerder diende een PwC-auditor al een schadeclaim in tegen zijn werkgever omdat hij ernstig gewond was geraakt na een min of meer verplicht drankspel. En bij EY is een partner vertrokken die op een ski-tripje een trainee in klare taal zijn plannen met haar voor die avond toevertrouwde.

Bron: Financial Times