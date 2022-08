Accountant claimt tonnen van PwC voor hersenletsel bij verplichte kroegentocht

Een Britse accountant van PwC eist een voorlopige schadevergoeding van 200.000 pond omdat hij bij een door het bedrijf georganiseerde kroegentocht drie jaar geleden hersenletsel heeft opgelopen.

De nu 28-jarige Michael Brockie werkte als auditor bij de vestiging in Reading toen de lokale manager in april 2019 een zogenaamde ‘pub golf’ organiseerde, in feite een spelvariant van de kroegentocht waarbij negen horecagelegenheden zoals bars en nachtclubs worden aangedaan. Elke locatie telt dan als een hole, waarbij diverse drankjes ‘geput’ moeten worden. De werkgever wilde daarmee de medewerkers middenin het ‘busy season’ een verzetje bieden. Echt vrijwillig was de deelname niet: iedereen die er het jaar ervoor bij was geweest, werd verwacht en alleen met een doktersverklaring mochten collega’s zich afmelden.

Zo snel mogelijk drinken

Brockie vindt dat PwC de zorgplicht heeft geschonden door het spelletje te faciliteren. Deelnemers werden gestimuleerd om elke consumptie in zo min mogelijk teugen weg te werken, want dat leverde een goede score op – die werd bijgehouden op scorekaarten die op het werk waren geprint. PwC heeft daarmee overmatig drankgebruik aangemoedigd, aldus de werknemer. Brockie zegt dat hij om tien uur al zo onder invloed was dat hij geen idee meer heeft wat er na dat tijdstip is gebeurd. Later werd hij op straat bewusteloos teruggevonden. Hij was gevallen en bleek dusdanig hersenletsel te hebben opgelopen dat hij pas na zes maanden weer voorzichtig aan het werk kon.

Cognitieve problemen

Tot op de dag van vandaag heeft hij cognitieve problemen waardoor hij zijn werk niet meer goed kan uitoefenen, claimt hij. PwC is nalatig geweest en moet hem ruim twee ton in ponden betalen én in de toekomst een aanvullende uitkering, eist hij bij de rechtbank. De organiserende manager heeft de veiligheid van collega’s in gevaar gebracht en heeft via de werkmail zware druk uitgeoefend om deel te nemen aan de kroegentocht, is de aanklacht. Ongelukken waren te voorzien en ook in 2016 is een medewerker ziek geworden na deelname aan een rondje pub golf, aldus Brockie. Het PwC-kantoor in Reading is na diens ongeval gestopt met het jaarlijkse drankspel.

Bron: Businesslend.com/FT.com