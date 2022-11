Crisis raakt energie-intensieve industrie in Nederland harder dan elders in EU

De Nederlandse energie-intensieve industrie wordt binnen Europa heel hard getroffen door de wereldwijde energiecrisis, signaleert PwC. Dat maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van ons land en van de EU als geheel.

Met name bedrijven in metalen, chemicaliën en gewas en veeteelt krijgen het flink te verduren, aldus de Business Impact Energy Prices analyse van PwC Strategy&. ‘Een daling van enkele procenten op de winstmarge kan een grote impact hebben op de levensvatbaarheid van zo’n bedrijf. Als de energieprijzen en de energiemix niet veranderen, wordt het concurrentievermogen van Europese en Nederlandse bedrijven, vooral in energie-intensieve sectoren, verder aangetast, wat kan leiden tot enorme verschuivingen in de economische structuur en weglek naar het buitenland.’ De variabele productiekosten schieten omhoog bij fabrikanten van metalen (+71%) en chemicaliën (+87%) en bij ondernemers in gewas en veeteelt (+81 %). ‘Opvallend is dat Nederlandse fabrikanten van gewas en veeteelt de hoogste stijging van productiekosten hebben in heel Europa.’

Nog veel gasafhankelijkheid in Nederland

PwC bekeek zestig subsectoren in 19 landen. ‘Ons model maakt de impact – en consequenties voor de winstmarges – van de stijgende energiekosten en de stijging van de daarop volgende andere productiekosten inzichtelijk. Dit zijn de gevolgen als de kosten op dit hoge niveau blijven en de energiemix in Nederland niet verandert’, licht Gulbahar Tezel, PwC-partner en energie-expert, toe. De verdrievoudiging van de gasprijzen treft Nederland relatief hard, omdat gas nog steeds een relatief groot deel vormt van de energiemix. ‘Andere landen in Europa, zoals Frankrijk en Duitsland, worden relatief minder hard getroffen door een groter aandeel kernenergie in de energiemix.’

De winstmarge in Nederland scoort grotendeels onder het EU-gemiddelde. De metaalindustrie ziet de winstmarge met tien procentpunten inzakken, bedrijven in gewas en veeteelt zien de marge met twaalf procentpunten krimpen. ‘Toch blijft de winstmarge voor deze sector gemiddeld nog positief met 7%.’ Bedrijven die actief zijn in de houtindustrie, metaal en chemicaliën hebben inmiddels een negatieve marge.

Concurrentiepositie in hele EU onder druk

De concurrentiepositie van EU-bedrijven staat onder druk, aldus PwC, met variabele-kostenstijgingen tot 50%. ‘Omdat het voor EU-landen lastiger wordt om aan gas te komen, zorgt het ervoor dat hun productie minder concurrerend wordt op de wereldmarkt, terwijl de invoer in de EU kostenconcurrerend wordt. De huidige energiecrisis onderstreept het belang van een gediversifieerde energiemix voor Nederland en Europa. Meer capaciteit van duurzame energiebronnen is niet alleen goed voor onze klimaatdoelen, maar verlaagt ook onze afhankelijkheid aan olie, gas en kolen.’