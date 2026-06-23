Personalia | Veronique Roos-Emonds nieuwe bestuursvoorzitter PwC Nederland

Veronique Roos-Emonds wordt per 1 juli 2026 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland. Zij volgt Maarten van de Pol op, die binnen PwC verdergaat als chief transformation leader in het EMEA executive team en als managing partner van het Europese samenwerkingsverband van PwC.

Roos-Emonds werkt sinds 2005 bij PwC en werd in 2014 partner. Van 2018 tot 2020 maakte zij deel uit van het bestuur van de Advisory-praktijk. Sinds 1 juli 2022 zit zij in de raad van bestuur van PwC Nederland, waar zij verantwoordelijk is voor de Advisory-praktijk en de portefeuille Markets. Sinds juli 2024 geeft zij daarnaast leiding aan het Europese samenwerkingsverband van de Advisory-praktijk van PwC.

Veronique Roos-Emonds: “Het is een eer om de rol van bestuursvoorzitter van PwC Nederland te vervullen, zeker in deze tijd. De wereld waarin we werken verandert fundamenteel door technologie en AI, geopolitieke verschuivingen en toenemende verwachtingen van klanten en maatschappij. Als lid van de raad van bestuur heb ik de afgelopen jaren van dichtbij gezien hoe snel die veranderingen elkaar opvolgen, wat dat betekent voor onze klanten en dienstverlening, en hoe onze organisatie daarin meebeweegt. De komende jaren wil ik samen met de nieuwe raad van bestuur verder bouwen aan een organisatie die vooroploopt in vertrouwen, innovatie en samenwerking.”

Nieuwe raad van bestuur

De nieuwe raad van bestuur van PwC Nederland telt per 1 juli 2026 zeven leden. Naast Roos-Emonds bestaat het bestuur uit Joris van Meijel, Wytse van der Molen, Janet Visbeen, Martijn Jansen, Remco van Daal en Remco van der Linden.

Joris van Meijel wordt CFO/COO en krijgt daarnaast de portefeuille Human Capital. Hij begon in 1997 bij een van de rechtsvoorgangers van PwC en werd in 2011 partner. De afgelopen twee bestuursperioden was hij binnen de Assurance Board verantwoordelijk voor operations en finance. Sinds 2023 is hij als Assurance Transformation Leader/COO ook actief binnen PwC EMEA en het Europese samenwerkingsverband van PwC.

Wytse van der Molen wordt binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor risk & quality. Hij is sinds 2022 voorzitter van de accountantspraktijk en lid van de raad van bestuur. Daarvoor was hij binnen het bestuur van de accountantspraktijk verantwoordelijk voor Risk & Quality en eerder voor Finance, Markets en Operations. Sinds 1 november 2025 is hij ook CFO-portefeuillehouder in de raad van bestuur. Van der Molen trad in 1994 in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PwC en werd in 2006 partner.

Janet Visbeen wordt verantwoordelijk voor Markets & Technology. Zij maakt sinds 2018 deel uit van het bestuur van de belastingadviespraktijk, waarvan zij in 2022 voorzitter werd. Sinds 2024 is zij Tax & Legal leader van PwC EMEA. In datzelfde jaar werd zij binnen de raad van bestuur ook verantwoordelijk voor de portefeuille Human Capital. Visbeen trad in 2004 in dienst bij PwC en werd in 2008 partner.

Martijn Jansen treedt toe tot de raad van bestuur en wordt voorzitter van de accountantspraktijk. Hij begon in 2002 bij PwC en werkte tussen 2005 en 2007 bij PwC in New York. In 2012 werd hij partner. De afgelopen jaren leidde Jansen de business unit Financial Services binnen de accountantspraktijk.

Remco van Daal treedt toe tot de raad van bestuur en wordt voorzitter van de Advisory-praktijk. Hij werkt sinds 1996 bij een van de rechtsvoorgangers van PwC en werd in 2009 partner. Sinds 2018 zit hij in het bestuur van de Advisory-praktijk, waar hij verantwoordelijk is voor de deals-praktijk. Daarnaast geeft hij sinds 2022 leiding aan de Deals-praktijk van het Europese samenwerkingsverband van PwC en is hij lid van het Global Deals Leadership Team.

Remco van der Linden treedt eveneens toe tot de raad van bestuur en wordt voorzitter van de Tax & Legal-praktijk. Hij begon in 1995 bij een van de rechtsvoorgangers van PwC, werd in 2007 partner en is sinds 2022 lid van het bestuur van de belastingadviespraktijk. Daar was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles finance en markets.