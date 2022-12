Vaststellingsloket NOW 5 langer open om controle accountants te vergemakkelijken

Het vaststellingsloket voor de NOW 5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag bekendgemaakt. Daarmee is de uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag gelijkgetrokken met NOW 6.

Oorspronkelijk verschilden de sluitingsdata van beide NOW-periodes van elkaar. Het NOW 5-vaststellingsloket was eerst tot en met 22 februari 2023 opengesteld.

Controlewerkzaamheden accountant

De verlengde openstelling van het vaststellingloket geeft werkgevers langer de kans om een vaststellingsaanvraag voor de NOW-5-subsidie bij UWV in te dienen. De reden voor deze wijziging is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en NOW 6 bepaalde controlewerkzaamheden met betrekking tot omzet kunnen combineren, licht het ministerie van SZW toe.

Afzonderlijke verklaring blijft nodig

Met deze wijziging sluiten beide vaststellingsloketten op dezelfde dag, waardoor accountants de controlewerkzaamheden over een langere periode kunnen combineren. Ondanks dat het mogelijk is om de accountantscontrole op bepaalde aspecten te combineren, is wel altijd een afzonderlijke verklaring per NOW-periode nodig.

Een overzicht van alle data van de vaststellingsloketten voor de NOW-tranches is te vinden op Informatie voor vaststelling NOW | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl