Accountant verduisterde geld als penningmeester Elvis fanclub

Voormalig Schiedams raadslid en accountant René J. is veroordeeld voor het verduisteren van geld als penningmeester bij Elvis fanclub ‘It’s Elvis Time’. De man blijkt bovendien op meer plekken een greep in de kas te hebben gedaan, meldt regionale publieke omroep Rijnmond.

De rechter brengt naar eigen zeggen Elvis-nummer ‘Don’t be Cruel’ in de praktijk door René J. een taakstraf van tachtig uur en een maand voorwaardelijke celstraf op te leggen. De accountant woont inmiddels in Slowakije en stak 3.725 euro van de fanclub in eigen zak. Bij de rechtbank kwam hij niet opdagen, maar tegenover de politie verklaarde J. dat er privéproblemen en financiële zorgen aan de verduistering ten grondslag lagen. Hij boekte 32 keer een klein bedrag over naar zijn privérekening. En dat terwijl hij juist als penningmeester bij de fanclub was aangesteld omdat hij een cv had dat vertrouwen wekte: raadslid in Schiedam, accountant en bewindvoerder van mensen met schulden.

Meer verduisteringen

Inmiddels lijkt het er op dat J. op meer plekken in de fout is gegaan. Bij de Schiedamse culturele stichting Vrij Werk, heeft de accountant volgens mede-oprichter Alwine van Winsen 4.000 uit de kas gestolen. Van Winsen heeft bovendien contact met meerdere stichtingen en verenigingen waarbij René J. ook penningmeester was en eveneens geld zou hebben verduisterd. Daaronder ook de vrijmetselaarsloge Sint Jan in Den Haag. Voorzitter René Bekker laat aan Rijnmond weten dat het daar om 3.800 euro aan verduisterd geld gaat.

Verschillende instelling hebben na de Elvis-uitspraak besloten om ook aangifte te gaan doen. ‘Als dat bij elkaar een grote zaak gaat worden, kan het wel eens Jailhouse Rock worden voor René J.’, sluit Rijnmond de berichtgeving af.