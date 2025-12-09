Half jaar cel voor Leusdenaar die tonnen van leasebedrijf verduisterde

De Leusdenaar die als accountmanager van een autoleasebedrijf zeker € 250.000 verduisterde, moet een half jaar de cel in, oordeelt de rechtbank.

De man werd door het AD eerder opgevoerd als accountant, maar uit de uitspraak van de rechter blijkt dat hij als accountmanager werkte bij Lease.Auto.nl en daar zeker € 257.977 verduisterde. Klanten die een aanbetaling moesten doen voor hun leaseauto, moesten het geld op zijn rekening storten. En het grootste gedeelte van die bedragen werd niet doorgestort naar zijn werkgever. Bovendien zou hij gedurende 6,5 jaar nog eens een half miljoen hebben witgewassen door contant geld op zijn bankrekening te storten waar geen legale inkomsten tegenover stonden. Ook bij de rechter kon de man geen uitleg geven, want hij kwam niet opdagen bij de zitting.

‘Sneller verwerken’

Wel verklaarde hij eerder dat hij aanbetalingen op zijn eigen rekening liet storten om te voorkomen dat de aanbetalingen via een Duitse bank van het leasebedrijf zouden verlopen. Zo konden de betalingen volgens hem sneller worden verwerkt. Het OM had achttien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, geëist. De rechter heeft die eis gehonoreerd en acht bewezen dat de Lesudenaar zo’n 7,5 ton heeft verduisterd en witgewassen.

De 27-jarige man liep tegen de lamp nadat de werkgever verdachte financiële transacties in 2022 had gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Hij blijkt al sinds zijn negentiende verwikkeld in “financiële constructies die allerminst legaal waren”, aldus het OM. De accountant heeft alleen oog gehad voor “zijn eigen financiële gewin” en er daarnaast aan bijgedragen dat opbrengsten van misdrijven legaal leken, stelt de rechter. Daarvoor is gevangenisstraf de enige passende straf.

Bij de aanhouding van de man werden onder meer drie dure horloges en een Porsche in beslag genomen. De horloges krijgt hij terug.