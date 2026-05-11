OM eist maximale taakstraf na verduistering door oud-penningmeester tennisvereniging

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staat vast dat de voormalige penningmeester van tennisvereniging Wolfsbosch in Vught in anderhalf jaar tijd ruim 450.000 euro uit de clubkas verduisterde. De man werkte destijds als financial controller.

Het OM eiste eind vorige week de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden tegen de verdachte.

De zaak kwam in augustus 2023 aan het licht, nadat de toenmalige penningmeester zelf aan de voorzitter bekende dat hij geld van de vereniging had gebruikt vanwege een gokverslaving. De vereniging meldde destijds al dat sprake was van “substantiële” fraude, maar gaf toen geen exacte bedragen prijs.

Uit strafrechtelijk onderzoek blijkt nu dat de verdachte meer dan honderd overboekingen deed van rekeningen van de tennisvereniging naar privérekeningen. Het geld werd vervolgens besteed op cryptoplatforms en goksites. In totaal zou ruim 4,5 ton zijn verduisterd.

Grote impact op vereniging

Volgens het OM bracht de fraude de tennisclub, met meer dan duizend leden, in ernstige financiële problemen. Leden en bestuur moesten volgens justitie “intensief oplossingen bedenken om het hoofd boven water te houden”.

De officier van justitie noemde de zaak tijdens de zitting “een zaak met alleen maar verliezers”. Daarbij werd gewezen op zowel de enorme financiële schade als de persoonlijke gevolgen voor de verdachte zelf.

Het OM hield bij de strafeis rekening met meerdere verzachtende omstandigheden. Zo had de man geen strafblad, bekende hij de verduistering zelf, werkte hij mee aan het onderzoek en is hij begonnen met het terugbetalen van de schade. Ook speelde zijn gokverslaving volgens justitie een belangrijke rol bij zijn handelen.

Vertrouwen ernstig geschaad

De voormalige penningmeester was ten tijde van de fraude werkzaam als financial controller bij een groot technisch bedrijf in de regio. Eerdere berichtgeving meldde dat hij eerder stage liep bij een MKB-accountantskantoor uit de top 20.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte “het vertrouwen dat in hem gesteld was als penningmeester ernstig misbruikt”. De zaak zou bovendien het vertrouwen binnen de vereniging en onder vrijwilligers hebben beschadigd.

Fraude door penningmeesters bij verenigingen komt vaker voor. Onderzoek van weekblad De Groene Amsterdammer wees eerder uit dat tussen 2013 en 2020 minstens 260 penningmeesters geld verduisterden bij verenigingen. In totaal ging het om ruim 40 miljoen euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.