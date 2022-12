Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de bank. Dat heeft een woordvoerder van de bank bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door het FD.

Van Dijkhuizen is nu de vierde verdachten in het strafrechtelijk onderzoek. Er loopt ook nog een onderzoek naar oud-topman Gerrit Zalm en twee van zijn teamleden.

De advocaat van Van Dijkhuizen, Marike Bakker (NautaDutilh), zegt tegen de krant dat hij wordt verdacht van feitelijk leidinggeven bij overtredingen van de Wwft door ABN AMRO. Van Dijkhuizen verleent volgens haar alle medewerking aan het onderzoek.

Vorig jaar schikte ABN AMRO nog voor 480 miljoen euro met het OM in Nederland vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Daarmee kwam een eind aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in antiwitwascontroles van ABN AMRO. Het OM deed nog wel onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden.

