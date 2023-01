Personalia | Aalderink zesde partner bij SKN

Diana Aalderink is deze week toegetreden als zesde partner/aandeelhouder bij Stolwijk Kennisnetwerk (SKN).

Aalderink is al 23 jaar in dienst bij de organisatie, gestart in de tijd van Stolwijk Van De Rakt en later Stolwijk Kelderman, en is sinds 2011 kantoordirecteur. Ze vormt nu samen met Roeland Scheuter, Han Schut, Nick Tibben, Joost Kelderman en Gerard Stolwijk de maatschapsvergadering. In de praktijk voorzien Aalderink en collega’s weinig verandering. ‘Ik was al bestuurder en woonde alle maatschapsvergaderingen bij. Samen hebben we de afgelopen jaren mooie stappen kunnen zetten naar de brede kennis-en adviesorganisatie en speler van formaat die we nu zijn.’ Maatschapsvoorzitter Joost Kelderman bevestigt: ‘De rol vervulde ze al en is nu officieel uitgedrukt in een partnerschap. Ze past enorm goed bij onze organisatie en heeft haar kwaliteiten ruimschoots bewezen.’

Focus op Oost-Nederland

SKN is een breed georiënteerde kennis-en adviesorganisatie bestaande uit de labels Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen, Vitacon Luteijn, TLA Advies, Stolwijk van Wijk, Stolwijk Pietersberg en Stolwijk Publiek Advies. De circa 230 collega’s werken verspreid over kantoren in Doetinchem, Zevenaar, Wijchen en Deventer in de specialismen accountancy, fiscaliteit, HRM, IT, bedrijfsoverdracht, herstructurering en publiek domein. Stolwijk Kennisnetwerk is de nummer 36 uit de AV-top 50.