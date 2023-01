Personalia | Nieuwe algemeen directeur Bentacera

De afgelopen negen jaar stond Gooitzen Boonstra aan het roer van Bentacera. Op 1 januari 2023 heeft hij zijn functie als algemeen directeur overgedragen aan Ronald de Jong.

De Jong: ‘Ik heb zin om invulling te geven aan de ingezette koers. Die blijft onveranderd en ambitieus. Net als de kwaliteit van onze dienstverlening en de betrokkenheid bij onze klanten.’

‘De energie en het enthousiasme dat Ronald brengt kan wel eens heel belangrijk zijn in de verdere ontwikkeling van Bentacera,’ zegt Gooitzen Boonstra. ‘Natuurlijk gaan zaken anders aangepakt worden, maar ik heb veel vertrouwen dat het leveren van kwalitatief advies en de persoonlijke benadering de boventoon blijft voeren. We hebben gezamenlijk kernwaarden gedefinieerd die tot op de dag van vandaag relevant zijn.’

Ronald de Jong

Ronald de Jong is geboren en getogen in Leeuwarden. Verruilde begin jaren negentig het hoge noorden voor Den Haag, om daar acht jaar aan de slag te gaan bij BDO. In 1998 keerde hij terug. Het moment dat zijn loopbaan bij Acera in Heerenveen begon. Toen in 2013 Bent en Acera Bentacera werd, zag de Jong mogelijkheden: ‘Bentacera werd hét accountants- en adviesbureau van Friesland. We konden hierdoor een volledig pakket aan diensten aanbieden. Ik geloof sterk dat we door die groei de juiste mensen aantrekken, waardoor we onze klanten nog beter kunnen ondersteunen in het realiseren van hun ambities.’

Groei als belangrijke richtlijn

Ronald de Jong brengt zijn rugzak aan kennis graag in de praktijk en ziet dat een groei in omvang een belangrijke richtlijn is. ‘Niet omdat we de grootste van Nederland willen worden. Maar ik denk dat groei en het hebben van een bepaalde omvang nodig is om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden en verder uit te bouwen. Zo kunnen we investeren in de verdere groei en ontwikkeling van onze collega’s en inspelen op ontwikkelingen. Zoals datagedreven werken, ICT en robotisering.’

Kennis en ervaring van Gooitzen Boonstra blijft binnen Bentacera

Terugkijkend op een mooie periode is Gooitzen Boonstra trots dat hij de afgelopen jaren zijn steentje mocht bijdragen aan het succes van Bentacera in Noord-Nederland; dé plek waar het accountants- en adviesbureau inmiddels een gevestigde naam is. De kennis en ervaring van Boonstra blijft behouden binnen de organisatie. Hij gaat zich onder andere bezighouden met de verdere ontwikkeling van het nieuwe kantoor in Groningen. Daarnaast draagt hij bij aan belangrijke projecten als duurzaamheid en datagedreven werken.