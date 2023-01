Personalia | CROP accountants & adviseurs verwelkomt nieuwe partner

CROP accountants & adviseurs heeft op 1 januari 2023 een nieuwe partner accountancy verwelkomd. Denyse Davelaar, sinds 1 december 2016 in dienst als Director Assurance, is toegetreden tot de maatschap.

Denyse heeft de afgelopen jaren gebouwd aan de Audit & Assurance praktijk binnen CROP registeraccountants onder het motto: samen onderweg naar de leukste en beste controlepraktijk. Zij versterkt de partnergroep van CROP op het gebied van een op kwaliteit en publiek belang gerichte cultuur en vakinhoudelijk op het gebied van de financial audit van MKB-bedrijven. De kennis en expertise die zij inbrengt, sluiten aan op de groeiambities van CROP.

Marcel Caubo, partner accountancy, bestuurder en verantwoordelijk voor kwaliteit bij CROP: “Binnen onze controlepraktijk staat niet alleen de jaarrekeningcontrole, maar ook onze toegevoegde waarde bij klanten centraal. Denk hierbij aan risicobeheersing, procesverbetering en compliance. Onze toegevoegde waarde helpt onze klant. Uiteraard binnen de verantwoordelijkheid voor het publiek belang, dat wij als accountantsorganisatie dienen.”

Denyse Davelaar

Denyse Davelaar werkt sinds 2001 in de accountancy. Na een aantal jaren ervaring op te hebben gedaan bij vergelijkbare kantoren, maakte zij in 2016 de overstap naar CROP. Haar focus ligt op het bewaken en verder uitbouwen van de kwaliteit van de dienstverlening van CROP. Denyse: “Kwaliteit leveren is een randvoorwaarde om als accountant relevant te zijn voor klanten en het maatschappelijk verkeer. Relevantie leidt tot groei en voldoening. Dat is mijn doel. Daar ga ik, samen met het team, voor.”

De toetreding van Denyse brengt het totaal aantal partners van de maatschap van CROP op dertien. De dagelijkse leiding van CROP ligt bij het bestuur. André Bootsma, Marcel Caubo en Robin Koelewijn vormen samen het dagelijks bestuur, ondersteund door Menna Kruiswijk, directeur algemene zaken.