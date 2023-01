Accountancy is ‘menselijk vak’ benadrukt Grant Thornton in nieuwe campagne

In de strijd om schaars nieuw talent heeft Grant Thornton een arbeidscampagne laten ontwikkelen waarin eigen medewerkers aan het woord komen over hun bijzondere carrièremoment. Doel is te laten zien dat accountancy om mensen draait.

Vanuit de internationale bedrijfsstrategie werd in samenwerking met bureau Steam een nieuwe aanpak bedacht waarmee zij een sterk signaal afgeeft naar de arbeidsmarkt. De nieuwe landelijke arbeidsmarktcampagne startte op 25 januari 2023. Eigen medewerkers vertellen hierin het verhaal over hun bijzondere carrièremoment.

Veel veranderd

Volgens Grant Thornton is het werk van accountancy een menselijk vak waarin het draait om het verhaal, de ambities en de emoties achter de cijfers. De menselijke maat is sinds corona bij veel bedrijven hoog op de agenda komen te staan en daarmee minder onderscheidend. Theo Ostermann, bestuurslid voor HR legt uit dat sinds de vorige campagne (‘Grant Thornton, accountancy, tax, advisory & you’) in 2020 veel is veranderd in de accountancy. ‘Het hybride werken heeft een vlucht genomen, de arbeidsmarkt staat – zeker in de accountancysector – enorm onder druk en ook binnen onze eigen organisatie waren er op strategisch vlak veranderingen. Dat alles maakte een aanscherping van onze werkgeversbelofte wenselijk. Die aanscherping zit vooral in de werkmentaliteit binnen onze organisatie die we duidelijker laten zien. We zoeken naar talent dat het leuk vindt om diep te graven, kritische vragen durft te stellen, wil vernieuwen, veranderen en ontwikkelen. Een mentaliteit die naadloos aansluit op de mensgerichte kijk op het vak van Grant Thornton. Want door je persoonlijke interesses en talenten in het vak te stoppen maak je jezelf en onze dienstverlening beter. We blijven ‘& you’ als verhaal richting de arbeidsmarkt voeren, maar dan wel in een nieuw jasje.’

Impact

Bureau Steam kreeg de opdracht een employer branding campagne door te ontwikkelen rondom het ‘& you-concept’. Bart Jonker, bestuurslid clients en markets vertelt: ‘De rode draad in de campagne is het moment waarop je weet dat je het verschil hebt gemaakt, oftewel het “& you-moment”. We laten zien dat je bij Grant Thornton niet alleen helemaal jezelf kunt zijn maar dat je vanaf het begin serieus genomen wordt en gelijk volop meedraait met de kans te laten zien wat je in huis hebt. We zetten dat verhaal op een authentieke en frisse manier neer met echte verhalen van eigen medewerkers.’

Zichtbaarheid en trots

Grant Thornton richt zich met de campagne op starters en mediors maar hoopt ook een bredere doelgroep aan te spreken. Een brede media inzet moet zorgen voor een grote zichtbaarheid in de markt. Ook bij eigen medewerkers slaat de campagne goed aan. Ostermann: ‘We gaan naar buiten op een manier waarop we dat nog niet eerder hebben gedaan en ik merk dat dat ook enorm resoneert binnen onze organisatie. Het geeft collega’s echt een gevoel van trots.’ Jonker vult aan: ‘De kleurrijke manier waarop invulling is gegeven aan deze campagne is heel eigen en tegelijk onderscheidend. Het is ook een mooie weerspiegeling van de diversiteit die wij zo hoog in het vaandel hebben staan. Ik heb hoge verwachtingen van de campagne en kijk met veel plezier uit naar de resultaten.’

Top 10 in zicht

Grant Thornton bezette afgelopen jaar de 11e plaats in de AV Top-50. Het kantoor groeide in 2021 met bijna 10 miljoen euro naar 76,3 miljoen euro omzet (+14%) en zit de nummer 10 (De Jong & Laan) op de hielen. Er kwamen circa 60 fte bij, onder meer door overnames. Eind 2021 waren er bij Grant Thornton 551 fte.