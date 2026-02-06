KPMG dringt bij Grant Thornton aan op lagere auditkosten vanwege inzet AI

De Britse tak van KPMG heeft haar eigen controlerend accountant Grant Thornton onder druk gezet om de kosten van de jaarlijkse controle te verlagen, met het argument dat AI het werk goedkoper maakt. Dat meldt de Financial Times.

Ingewijden rond de onderhandelingen hebben dat laten weten aan de Britse zakenkrant. Accountantskantoren investeren de laatste jaren fors in AI-toepassingen die het plannen van controles versnellen en routinetaken automatiseren. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre deze efficiëntiewinst daadwerkelijk leidt tot lagere tarieven voor klanten.

Lagere prijs

KPMG stelde dat Grant Thornton de voordelen van AI moest doorberekenen en zou hebben gedreigd met het zoeken naar een andere accountant als er geen substantiële prijsverlaging kwam. Uit documenten die recent zijn ingediend bij het Britse handelsregister blijkt dat Grant Thornton uiteindelijk akkoord ging met een lagere vergoeding. Voor de controle over 2025 betaalde KPMG International circa 357.000 dollar, tegenover 416.000 dollar een jaar eerder.

Volgens KPMG speelde ook mee dat de financiële administratie van de internationale organisatie relatief overzichtelijk is en dat Grant Thornton het bedrijf al jaren controleert, waardoor het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd benadrukken accountants dat controles afhankelijk blijven van menselijke expertise en dat investeringen in technologie juist ook nieuwe kosten met zich meebrengen.

Marktonderzoek laat zien dat auditkosten in Europa de afgelopen jaren meestal zijn gestegen, mede door investeringen in AI. Analisten verwachten dat de discussie over prijsverlagingen door automatisering zal toenemen. KPMG erkent dat AI efficiëntie kan opleveren, maar stelt dat de grootste impact waarschijnlijk ligt in het verbeteren van de kwaliteit van controles, niet alleen in het verlagen van de prijs.

Bron: FT