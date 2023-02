Indiaas miljardenconcern liet boeken controleren door accountant met elf medewerkers

De in opspraak geraakte Indiase Adani Group, een concern van miljardair Gautam Adani, heeft vorig jaar Deloitte ingeruild voor het kleinere Crowe UK om de boeken van de Britse dochterbedrijven te controleren. Voor de audit van het totale concern nam het zelfs een Indiaas kantoor met elf medewerkers in de arm, weet CNN te melden.

Adani is een multinational met activiteiten in de energieproductie, de mijnbouw, logistiek en agribusiness. Het concern is in een kwaad daglicht komen te staan doordat de Amerikaanse shortseller Hindenburg – gespecialiseerd in het speculeren op koersdalingen – afgelopen maand in een omvangrijk rapport beschuldigingen van koersmanipulatie en fraude heeft geuit. Daarin zou het inschakelen van een klein Indiaas accountantskantoor een belangrijke rol spelen.

Geen top 6

De Financial Times dook in de jaarcijfers en zag dat de jaarrekeningen over 2022 van de Britse dochterondernemingen zijn gecontroleerd door Crowe UK: de nummer 12 van het Verenigd Koninkrijk. Adani beweert zelf altijd top 6-accountants in te schakelen. Een van de redenen voor de wisseling zou de aankoop zijn van een portefeuille van duurzame energiecentrales door Adani Green Energy Limited. Dat Indiase bedrijf valt onder een Britse holding die voorheen werd gecontroleerd door Deloitte. De verandering van controlerend accountant leverde een lager prijskaartje op: Crowe UK rekende 143.000 pond voor de audit, Deloitte stuurde voor de 2021-controle nog een factuur van 257.000 pond.

Graag kleinere kantoren een kans geven

De directeur van de Britse holding verklaart dat de groep voor de niet-beursgenoteerde entiteiten graag kleinere accountantsbedrijven inschakelt. Adani Green Energy wordt zelf gecontroleerd door SRBC & Co, een Indiase partnerfirma van EY, en Dharmesh Parikh & Co, een kleiner kantoor in de stad Ahmedabad, waar Adani zijn hoofdkantoor heeft.

Maar het kan nog gekker: volgens CNN heeft het kantoor Shah Dhandharia & Co de jaarrekeningen 2021-2022 van de totale Adani Group, goed voor meer dan 20 miljard dollar omzet, gecontroleerd. Dat bedrijf telde volgens Hindenburg vier partners en elf medewerkers. Inmiddels zou Adani wel een Big Four-kantoor hebben gezocht voor een ‘algemene audit’ van de concernactiviteiten, meldt CNN. De Franse energiereus Total Energies – die zelf door investeringen in joint ventures voor zo’n drie miljard dollar zou kunnen verliezen aan de Adani-problemen – zou dat hebben bekendgemaakt.

Vermogen gehalveerd

De beurswaarde van Adani is afgelopen week gekelderd door de beschuldigingen, zodanig dat de handel werd stopgezet. Eigenaar Adani zelf is geen kleine jongen: hij zou met een geschat vermogen van 120 miljard dollar de op drie na rijkste wereldburger zijn – tot de crash van de aandelen van zijn imperium afgelopen week. De magnaat moet het nu doen met een bedrag van iets meer dan 60 miljard.

Bron: Financial Times/CNN