KPMG: laadpaalfiles dreigen voor Nederlandse wintersporters

Wintersporters die de komende voorjaarsvakantie met de elektrische auto naar Oostenrijk vertrekken, moeten opnieuw rekening houden met laadpaalfiles. Vooral als zij op zaterdag 25 februari in de buurt van Frankfurt rijden. “In 2020, net voor de COVID-19 uitbraak, zagen we wachttijden van soms 75 minuten per laadstation. De rijen zullen naar verwachting korter zijn, maximaal 60 minuten, maar wees voorbereid. Het snellaadnetwerk in Duitsland is dan wel uitgebreid, maar het aantal Nederlanders met een elektrische auto is veel sterker gegroeid” zegt Stijn de Groen, Lead Automotive bij KPMG.

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat er in de komende vakantieperiode tussen de 8.000 en 10.000 elektrische voertuigen vanuit Nederland richting Oostenrijk rijden. Die moeten onderweg allemaal laden. Minimaal twee keer, maar drie of vier keer ligt door de lage temperaturen meer voor de hand.

“Het aantal elektrische auto’s in Nederland is de afgelopen jaren verdrievoudigd”, zegt De Groen. “Het aantal EV’s met een actieradius van zeker 300 kilometer is zelfs vier keer groter geworden in vergelijking met 2020. De laadcapaciteit langs de Duitse snelwegen is de afgelopen jaren uitgebreid, maar is waarschijnlijk nog niet voorbereid op de grote stroom van elektrische auto’s rond de elektrische zwarte zaterdag tijdens de voorjaarsvakantie.”

Dubbele drukte

Die zwarte zaterdag? Dat wordt volgens KPMG zaterdag 25 februari, de eerste dag van de voorjaarsvakantie voor Midden- en Noord-Nederland. Op die dag keert Zuid-Nederland alweer huiswaarts. “Uit ons onderzoek blijkt dat 90 procent van de reizigers wil vertrekken tussen vijf en acht uur ’s ochtends. Dat betekent dat beide verkeersstromen elkaar rond Frankfurt gaat tegenkomen.”

De Groen: “Automobilisten die rond Frankfurt moeten laden, kunnen rekenen op een wachtrij. Daar voorspellen we op sommige plaatsen dubbele drukte door vakantiegangers die komen én gaan.” Veel laadstations liggen, anders dan benzinestations, langs (en niet aan) de snelweg. Zo kunnen ze gemakkelijk door verkeer vanuit twee richtingen worden gebruikt. De Groen ziet nog wel één groot voordeel dat de drukte zomaar kan temperen: de Duitsers zelf hebben geen vakantie.

Hotels en restaurants

In Oostenrijk zijn de afgelopen jaren volop laadvoorzieningen aangelegd. Met name op parkeerplekken langs de snelweg en bij hotels en restaurants. Toch loont het volgens KPMG om voor de reis goed uit te zoeken of er een laadpaal in de buurt van de eindbestemming is, want het aanbod per dorp verschilt enorm.

Wie probleemloos met de elektrische auto naar de sneeuw wil gaan, doet er volgens KPMG goed aan om niet te lang te wachten en al vóór Keulen te laden en dan, als de actieradius van de auto het toelaat, weer rond Mannheim of Würzburg te laden. Dan hoef je niet te stoppen rond Frankfurt. Voor reizigers uit het Noorden van Nederland is er nog een alternatieve route: de A45. Langs die route staan ook nog eens ongeveer 90 snelladers.

De Groen: “Wintersporters doen er goed aan de laadstops en enkele alternatieven per laadstop vooraf te plannen en de drukke laadstations zoveel mogelijk te mijden. Gebruik een goede app om je route te plannen, ga met een volle accu van huis, benut het potentieel van snelladen (opladen van 10 naar max. 80% van de accu) zo veel mogelijk en vertrek bij voorkeur nog eerder, of juist na acht uur ‘s ochtends. En wie de mogelijkheid heeft om op een andere dag te vertrekken of een overnachting onderweg in te plannen, moet dat zeker overwegen.”