Belastingdienst al dagen slecht bereikbaar door problemen DigiD

Inloggen bij de Belastingdienst gaat vanaf woensdag een stuk moeilijker dan anders door problemen bij DigiD. Vanaf 1 maart kan belastingaangifte over 2022 worden gedaan. Volgens DigiD-beheerder Logius is het aantal aanmeldingen drie keer zo groot als normaal.

Toch is drukte niet de reden achter de problemen bij DigiD. Het tempo waarmee aangiften binnenkomen is vergelijkbaar met vorig jaar, laat de Belastingdienst weten aan NU.nl. Boosdoener is de invoering van tweestaps­ve­ri­fi­ca­tie in de DigiD-app. Met deze beveiligingsmaatregel vinden twee identiteitscontroles plaats. Eerder ging het maar om één identiteitscontrole. ‘Daarmee verdubbelt het aantal inlogverzoeken’, aldus een Logius-woordvoerder. Omdat gebruikers meerdere keren proberen in te loggen, neemt de drukte nog eens extra toe. De Belastingdienst werkt dit in de hand door op Twitter te adviseren om het bij problemen later nog een keer te proberen.

Aanpassingen

In de nacht van woensdag op donderdag zijn technische aanpassingen doorgevoerd. Maar ook donderdag lukte het mensen minder goed om via DigiD in te loggen. Logius heeft het systeem opgeschaald waardoor er 400.000 inlogverzoeken per uur kunnen worden afgehandeld. Woensdag, de eerste dag dat er aangifte over 2022 kon worden gedaan, ontving de Belastingdienst zo’n 300.000 aangiften.