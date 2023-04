De aandelenoverdracht: hoe regelt u dit efficiënt als accountant?

Stel, het bedrijf van één van uw klanten groeit hard. Dan kan het voorkomen dat investeerders aandelen in zijn of haar bedrijf willen kopen en dus het eigendom verandert. Uw klant klopt vervolgens bij jou aan om te vragen of u de aandelenoverdracht kan regelen. Wilt u weten hoe u dit als accountant zo efficiënt mogelijk kan doen? In dit artikel hebben we alles in vier stappen samengevat zodat u als accountant snel aan het werk kan gaan!

Stap 1: Maak een situatieschets voor uzelf en uw klant

Als u als accountant de aandelenoverdracht van uw klant snel en efficiënt kunt regelen tegen een scherpe prijs, dan zal u klant extra tevreden zijn. Een aandelenoverdracht verloopt altijd via de notaris omdat er een notariële akte moet worden opgesteld. Dit moet u als accountant dus wel uitbesteden. Hiervoor kunt u altijd bij Firm24 terecht.

Iedere aandelenoverdracht is uniek. Dit komt ten eerste doordat de aandelen van ieder bedrijf niet altijd even veel waard zijn. Ten tweede kan een aandelenoverdracht meerdere dingen betekenen. Zo kan de aandeelhouder van een bedrijf geheel vertrekken, een stapje terugnemen of een nieuwe aandeelhouder aannemen om zijn of haar plaats aan de top te delen. Om de notaris een handje te helpen is het daarom goed als u samen met uw klant een goed voorbereid dossier opstelt en dit vervolgens aan de notaris overhandigt. Alleen dan kan een notaris snel en efficiënt te werk gaan. Op die manier kan alles binnen tien werkdagen geregeld zijn. Een goede voorbereiding is dus het halve werk en levert u een snel en prijsvriendelijk proces op.

Stap 2: De voorbereiding

Om uw klant te voorzien van een snel, efficiënt en prijsvriendelijk proces dient u het volgende in het dossier te verwerken:

Situatieonderbouwing prijs voor de aandelen – boekhoudkundig. Samen met uw klant bepaalt u de waarde van de aandelen. De notaris verwacht hier wel een onderbouwing bij. Daarom dient u bijvoorbeeld een recente balans van de activa en de passiva van het bedrijf van uw klant te maken. Koopovereenkomst / intentieovereenkomst – juridisch. Dit is een document waarin u al de regeltjes omtrent het kopen en verkopen van de aandelen vastlegt en ondertekent. Fiscaal constructie – aandelenoverdracht. Dit gedeelte houdt zich bezig met de belastingtechnische kant van de aandelenoverdracht. De aandelen kunnen namelijk op twee verschillende manieren worden belast. Wilt u hier meer informatie over? Lees dan dit artikel .

Tenslotte dient u in uw dossier op te nemen of het om een interne of externe aandelenoverdracht gaat. Tijdens een interne aandelenoverdracht worden de aandelen overgedragen aan een of meerdere personen die al in het bedrijf van uw klant werkzaam zijn of er op een andere manier bij betrokken zijn. Tijdens een externe aandelenoverdracht worden de aandelen overgedragen aan een of meerdere personen die niet reeds bij het bedrijf van uw klant betrokken zijn.

Stap 3: Bepaal hoeveel hooi u zelf op uw vork neemt

Afhankelijk van de werkdruk die u op het moment van de aandelenoverdracht als accountant ervaart, kunt u ervoor kiezen om bepaalde onderdelen van het proces uit te besteden. U kunt als accountant natuurlijk ook het hele proces voor uw klant regelen. Het fiscale gedeelte is immers toch al grotendeels jouw taak. U bent expert in de cijfers. Maar wanneer u nogal wat hooi op uw vork hebt, kunt u er ook voor kiezen om het notariële gedeelte aan uw klant over te laten. Stel dan een goede verkoopovereenkomst en balans op die jouw klant vervolgens aan de notaris kan voorleggen. Ziet u als accountant écht even door de cijfers het bos niet meer, dan kunt u er tenslotte ook altijd nog voor kiezen om het fiscale gedeelte uit te besteden aan een fiscaal partner.

Stap 4: Het proces van Firm24

Wanneer u de waarde van de aandelen hebt vastgesteld en de koopovereenkomst en de balans hebt opgesteld, dan is het tijd voor het intakegesprek. Bij Firm24 ondersteunen we u tijdens het proces op de volgende drie manieren:

Het dossier: tijdens het proces helpen we u met de voorbereiding van het dossier van uw aandelenoverdracht. Samen met het sales team gaat u in overleg om de specifieke situatie van de aandelenoverdracht van u en uw klant goed in kaart te brengen. De prijs: niet alleen zullen we samen met u het dossier aanpassen aan uw situatie, ook de offerte zal aan de hand van uw aandelenoverdracht worden opgesteld. De specialist: tijdens het proces zult u toegang hebben tot gespecialiseerde notarissen op ondernemingsrecht.

