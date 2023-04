Staat moet beleggers SNS Reaal 800 miljoen betalen

De overheid moet onteigende houders van obligaties en leningen van SNS Reaal en SNS Bank definitief ruim 800 miljoen euro aan schadevergoedingen betalen, heeft de Hoge Raad geoordeeld. Die bevestigt daarmee de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer; de compensatie heeft geen betrekking op voormalige aandeelhouders.

SNS Reaal zat door toedoen van de vastgoedtak zwaar in de problemen toen het ministerie van Financiën SNS Reaal in 2013 nationaliseerde en een faillissement voorkwam. Daarmee werden de obligaties in een klap waardeloos; reden voor de houders ervan een rechtszaak te beginnen. Die leidde in 2021 al tot de uitspraak van de Ondernemingskamer dat de obligatiehouders schadeloos moesten worden gesteld voor het bedrag dat zij zouden hebben gekregen als het toenmalige SNS failliet was gegaan in plaats van genationaliseerd. Aandeelhouders daarentegen konden niet op compensatie rekenen omdat hun aandelen bij een faillissement ook waardeloos zouden zijn geworden.

Kostenpost een miljard

De overheid ging in cassatie, maar nu is dus door de hoogste rechter bepaald dat er gecompenseerd moet worden: 805 miljoen euro in totaal, plus wettelijke rente. Financiënminister Kaag schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat er snel wordt overgegaan tot betaling. Volgens haar gaat de rekening voor de overheid ongeveer 1 miljard euro bedragen. Rechthebbenden kunnen zich melden via www.vergoedingsns.nl en www.compensationsns.nl. Op 15 mei treedt een ministeriële regeling in werking: aanvragen kunnen vanaf dan worden gedaan.

SNS Reaal is na de nationalisatie opgesplitst in een verzekerings- en een banktak. De verzekeringspoot is eerst verkocht aan het Chinese Anbang, dat daarna het levenbedrijf aan Athora en het schadebedrijf aan Nationale-Nederlanden sleet. De banktak heet nu de Volksbank en is nog steeds in handen van de staat.

Ook claim tegen KPMG

Accountant KPMG heeft overigens ook nog met een schadeclaim te maken: beleggersvereniging VEB vindt dat de rechtsopvolgers van SNS Reaal, de voormalige bestuurders en KPMG ook met geld over de brug moeten komen – maar dan voor de aandeelhouders, die nog altijd buiten de prijzen vallen. Reden voor de claim is dat er structureel wanbeleid is gevoerd en dat KPMG niet scherp genoeg is geweest in het beoordelen van de boeken.