Vastgoedbelegger twijfelt vaker door box 3 en huurregels

Ruim één op de vijf particuliere vastgoedbeleggers overweegt Nederland te verlaten en vastgoedactiviteiten in het buitenland voort te zetten. Dat stelt Proranje Vastgoed op basis van gesprekken met ruim 400 particuliere beleggers in het eerste kwartaal van 2026.

Volgens het bedrijf, dat verhuurde woningen aankoopt, neemt de druk op particuliere vastgoedbeleggers verder toe. De fiscale behandeling in box 3, gestegen rentelasten en veranderende huurregels zouden ervoor zorgen dat meer eigenaren hun bezit willen verkopen. Proranje Vastgoed kreeg in het eerste kwartaal 83 procent meer verhuurde woningen aangeboden dan in dezelfde periode vorig jaar.

“Veel particuliere beleggers kochten ooit een woning als pensioenvoorziening”, zegt Jelmer Schortinghuis namens Proranje Vastgoed. “Alleen krijgen zij nu te maken met hogere belastingen, strengere huurregels en gestegen rente, terwijl hun huurcontracten gewoon doorlopen. Dat voelt voor veel beleggers alsof de spelregels tijdens het spel worden aangepast.”

Druk op rendement

Volgens Proranje gaat het vaak om particulieren of ondernemers met één of enkele verhuurde woningen. Zij zien hun kosten stijgen, terwijl hun inkomsten door huurregulering minder ruimte bieden om die hogere lasten op te vangen.

Uit de blog ‘Box 3: particuliere beleggers blijven zich terugtrekken, huurder blijft achter’ van Peter Beets, die eind april op AV werd gepubliceerd, bleek nog dat particuliere beleggers zich blijven terugtrekken uit de woningmarkt, onder meer door oplopende rentes, regulering van de middenhuur en de fiscale behandeling in box 3. In dat artikel werd ook gewezen op onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en op de aangekondigde aanpassingen aan de Wet betaalbare huur.

Vertrouwen onder druk

Hoewel in Den Haag wordt gekeken naar aanpassingen van de Wet betaalbare huur, verwacht Proranje Vastgoed niet dat de verkoopdruk op korte termijn verdwijnt. Volgens Schortinghuis kijken beleggers niet alleen naar de huidige regels, maar ook naar de voorspelbaarheid van beleid in de komende jaren.

“Een eventuele aanpassing van de wet neemt de onzekerheid onder particuliere beleggers niet meteen weg”, zegt hij. “Bij een deel van de beleggers is het vertrouwen inmiddels zo ver gedaald dat zij hun positie alsnog heroverwegen.”

