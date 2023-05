Monica Swalef vertrokken als hoofd pensioenadviestak KPMG

Monica Swalef heeft KPMG na krap twee jaar verlaten. Dat meldt RvB-lid en Head of Advisory Edwin Herrie in de pensioennieuwsbrief van KPMG. Swalef werd in de zomer van 2021 partner en Head of Pensions bij het accountantskantoor. Daarvoor was ze ruim twee decennia managing partner van haar eigen advies- en opleidingsbureau.

Swalef heeft KPMG per 1 mei verlaten, meldt Herrie. ‘Sinds de zomer van 2021 heeft zij als partner en Head of Pensions leiding gegeven aan de inspanningen van KPMG richting Nederlandse pensioenfondsen. Dit heeft zij gedaan met een enorme drive, enthousiasme en diepgaande kennis van de pensioenbranche. Met haar passie en overtuigingskracht was zij een krachtig boegbeeld voor KPMG. Wij zijn Monica zeer erkentelijk voor het mobiliseren van de KPMG pensioen community rondom de voorbereiding op de Wet Toekomst Pensioenen en de significante bijdrage die zij heeft geleverd aan het vergroten van KPMG’s exposure in de pensioenwereld. Monica heeft besloten om per 1 mei 2023 haar inzet voor de pensioenwereld vorm te geven buiten de context van KPMG. Wij bedanken Monica ten zeerste voor de passie en energie waarmee zij zich binnen en buiten ons huis heeft ingezet op het pensioendossier.’