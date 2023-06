Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’

Zondag won Max Verstappen de Grand Prix van Monaco. Dat is sinds 7 jaar ook de woonplaats van de Limburger. Hij betaalt daar nul procent inkomstenbelasting. Volgens de Volkskrant is er sprake van ‘legale’ belastingontwijking. De Nederlandse staat loopt in totaal zo’n 200 miljoen euro mis.

Monaco is het belastingparadijs voor de happy few. Sinds 1963 betalen niet-Franse ingezetenen er namelijk nul procent inkomstenbelasting. Huurprijzen vanaf drieduizend euro per maand voorkomen – samen met andere immigratiebeperkingen – dat er een massaverhuizing naar de piepkleine monarchie op gang komt. Het dwergstaatje blijft als residentie voorbehouden aan steenrijke topsporters, filmsterren en andere well-to-do.

Verstappen

Eén van hen is F1-coureur Max Verstappen. De 25-jarige wereldkampioen verhuisde op zijn 18e naar Monaco, waar hij een appartement huurt dat circa 15.000 euro per maand kost. Dat kan de Limburger makkelijk betalen: zijn inkomen in 2022 wordt geschat op zo’n 64 miljoen euro. Vijftig miljoen is afkomstig van zijn werkgever, het raceteam Red Bull. De overige 14 miljoen verdiende Verstappen met sponsorcontracten.

Morele vraag

De Volkskrant rekent in een lang artikel voor dat de Nederlandse fiscus vorig jaar hierdoor 31,9 miljoen euro misliep. Dient Verstappen zijn contract met Red Bull uit, dat tot 2028 loopt, en blijft hij woonachtig in Monaco dan ziet de Nederlandse schatkist zo’n 200 miljoen aan inkomsten aan zich voorbij gaan. ‘Is dit moreel acceptabel gedrag?’ vraagt De Volkskrant zich af. ‘Die vraag speelt kennelijk niet onder de topsportmiljonairs. De verhuizing is legaal en goed voorbeeld doet volgen. Als hij het doet, lijkt de gedachte, waarom ik dan niet?

Kleinste land

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wonen er ongeveer 500 Nederlanders in Monaco. Onder hen bevinden zich ook diverse ondernemers uit de Quote500. Monaco telt zo’n 40.000 inwoners die samen op een oppervlakte wonen van 2,03 km2. Slechts 17 procent van de bevolking is Monegask, 28 procent heeft de Franse nationaliteit. Monaco is op Vaticaanstad na het kleinste land ter wereld.