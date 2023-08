Siekman & Stassen draagt belastingklanten over aan CROP

Advocatenkantoor Siekman & Stassen zal zijn fiscale praktijk op termijn integreren met CROP accountants & adviseurs. Dat hangt samen met de naderende pensionering van partner en belastingadviseur John Stassen.

Op termijn wordt de fiscale praktijk van Siekman & Stassen geïntegreerd in de praktijk van CROP accountants & adviseurs. Dit betekent dat Siekman & Stassen, gevestigd in Nieuw-Vennep, haar fiscale klanten door zal verwijzen naar CROP. Stassen en belastingadviseur Mandy Kuijk werken vanaf 1 januari 2023 al vanuit het kantoor van CROP in Hoofddorp.

John Stassen: ‘CROP is een uitstekende organisatie die bij onze bedrijfscultuur past. Vanuit de fiscale belangen van de klant, en de daarmee samenhangende zorgplicht, vonden we in CROP een vertrouwde en deskundige partner.’ Ton van Deijl (Partner Tax CROP): ‘Net als Siekman & Stassen heeft CROP aandacht voor de klant hoog in het vaandel. Wij bieden dhr. Stassen, mevrouw Kuijk en de klanten van het bedrijf graag onderdak bij CROP.’