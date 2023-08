Bij failliet Donar zat wél een (assistent-)accountant, maar die werkt nu voor een andere club

De in faillissement verkerende basketbalclub Donar kijkt tegen zware eisen aan als het een doorstart wil maken. De voormalig boekhouder, die niet als accountant bleek geregistreerd, krijgt de zwartepiet toegespeeld. Ondertussen blijkt dat Donar tot een jaar geleden wel een assistent-accountant in de gelederen had: de inmiddels gestopte basketballer Thomas Koenis.

In de regionale media wordt hij aangeduid als ‘vriendelijke reus van 2 meter 10’: Thomas Koenis, voormalig international en basketballer bij topclubs als Leiden en Donar. Veel profijt zal die laatste vereniging niet meer hebben van zijn vakkennis. Koenis is nu technisch manager aan de andere kant van het IJsselmeer: bij Den Helder Suns, dat een niveau lager speelt. Maar de meeste uren maakt hij als assistent-accountant bij NBC Eelman. Misschien dat hij daardoor geen moeite heeft om zakelijk te zijn, zoals hij zelf aangeeft.

‘Het gaat niet alleen over geld’

Koenis is onder meer verantwoordelijk voor het aantrekken van spelers. ‘Het gaat erom creatief te zijn’, zegt hij daarover in het Noordhollands Dagblad. ‘Spelers een plaatje voor te schotelen wat we ze kunnen bieden.’ En hij hanteert in Den Helder niet louter de blik van de accountant: ‘Het gaat niet alleen over geld, jongens die benaderd worden hebben ook een keuze. Daar ligt mijn rol deels. Een jonge speler moet nog niet aan geld denken. Een huis om in te wonen en geld om te leven is vooralsnog genoeg. Hij moet een betere basketballer willen worden.’

Eis voor doorstart: schulden betalen

Bij Donar, waar Koenis zijn carrière vorig jaar afsloot, was er afgelopen week hoop op een doorstart. De club vroeg faillissement aan, maar de curatoren zagen ruimte voor een vervolg onder de vlag van de nieuwe, door 21 investeerders opgerichte Donar Groningen BV. Maar de hoop is alweer een flink deel de grond in geboord door de licentiecommissie van de basketbalbond. Die ziet geen been in het overnemen van de licentie van de failliete Stichting Prof Basketbal Groningen, waardoor Donar komend seizoen deel uit kan maken van de BNXT League. Maar de commissie oordeelt wel dat de nieuwe BV in het kader van eerlijke concurrentie en fair play eerst de schuldeisers van de failliete stichting moet terugbetalen. Die hebben nog 4 miljoen euro tegoed en de Belastingdienst heeft zich ook nog gemeld met een naheffing van 1,6 miljoen euro.

Concurrentievervalsing?

Het argument achter deze eis is dat Donar een concurrentievoordeel heeft gehad tegenover andere basketbalclubs door onjuiste aangiften omzetbelasting en onjuiste financiële rapportering. ‘Het heeft geleid tot concurrentievervalsing en marktverstoring.’ Dat alleen de penningmeester dat op zijn geweten lijkt te hebben, maakt geen verschil, want dat betekent volgens de licentiecommissie dat het bestuur en de raad van toezicht nalatig zijn geweest. Donar heeft nu tot 25 augustus om met de schuldeisers een overeenkomst te sluiten.

Geen voordeel uit faillissement

Maar curator Vos ziet dat niet gebeuren: ‘De reden dat we in deze situatie zitten is juist dat een crediteurenakkoord de afgelopen weken is mislukt. Intussen is de schuldenlast alleen nog maar toegenomen. Het is daardoor in de praktijk geen uitvoerbare voorwaarde’, laat hij weten aan het Dagblad van het Noorden. Vos begrijpt ook niet hoe Donar bij een doorstart voordeel uit het faillissement zou kunnen genieten. ‘Het tegenovergestelde is zelfs waar. Het nieuwe Donar begint niet op nul, maar op enkele tonnen negatief, want ze zullen boedelkosten moeten voldoen en ze willen seizoenkaarthouders en businessclubleden compenseren die hun stoeltje aanbetaald hebben. We zijn de beslissing nog aan het bestuderen en kijken of er een manier is om de boel alsnog vlot te trekken.’

Alternatieven zijn een beroep aantekenen tegen de beslissing of een geheel nieuwe licentie aanvragen. Een laatste redmiddel kan zijn om alle leden van de BNXT League bijeenroepen om hen te laten beslissen over de licentie van Donar.