Nieuwe subsidieregeling voor elektrolyseprojecten

Het kabinet komt met een subsidieregeling voor kleinere elektrolyseprojecten voor de productie van waterstof met duurzame energie. Daarvoor is een kleine 250 miljoen euro beschikbaar; de overheid hoopt zo vijf tot tien kleinere projecten te helpen realiseren door het hele land, zodat meerdere bedrijven en lokale overheden ervaring op kunnen doen met elektrolyse.

De regeling moet zorgen voor 100 megawatt aan elektrolysecapaciteit. Het kabinet wil dat zo veel mogelijk partijen ervaring opdoen met elektrolyse, het proces om hernieuwbare waterstof te maken. Om ervoor te zorgen dat meerdere projecten gebruik kunnen maken van het beschikbare budget, komen alleen projecten tot 50 megawatt in aanmerking. ‘Op die manier wordt kennis breed verspreid en kunnen lessen met onder meer de technologie en de vergunningsprocedures zorgen voor versnelling in de ontwikkeling van volgende projecten.’

Voor deze subsidieregeling komen alle soorten kleinere projecten in aanmerking, zolang ze gebruik maken van elektriciteit geproduceerd door wind- of zonneparken. De projecten kunnen bijvoorbeeld waterstof leveren aan lokale gebruikers, zoals tankstations, kleine industriële bedrijven, boerenbedrijven of woningen. ‘Ook kunnen bedrijven met deze projecten netcongestie helpen voorkomen en de waterstof gebruiken om overschotten van duurzame energie lokaal op te slaan voor een later moment.’

Eind november aanvragen

De winnende partijen krijgen een vergoeding om het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof te dichten (de onrendabele top). Vanaf eind november kunnen projecten de subsidie aanvragen. Begin 2024 worden de winnaars bekend. Om ervoor te zorgen dat de projecten snel worden gerealiseerd, is één van de eisen van de subsidie dat de projecten binnen vier jaar worden afgerond. Bedrijven hebben dus tot 2028 om hun elektrolyseproject te realiseren.

Voor grotere waterstofprojecten bestaan al subsidieregelingen zoals de IPCEI of SDE++. Ook wordt voor grote waterstofprojecten in het voorjaar van 2024 een tender opengesteld met een budget van 1 miljard euro. Daarover volgt de komende maanden meer informatie.