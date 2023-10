MK Administratie opent splinternieuw pand

Een bijzonder moment voor Meindert (43) en Lammy (42) Kramer: het nieuwe pand van hun bedrijf MK Administratie werd onlangs geopend aan de Floraweg 5 in Creil. Aan beide vaders, Teun Kramer (rechts) en Luut van den Berg (links), de eer om de openingshandeling te verrichten.

Meindert startte zijn Flevolandse administratiekantoor in 2004 en dit groeide afgelopen jaren uit tot een bedrijf met 16 werknemers. ,,We groeiden uit ons jasje in ons oude pand, daarom zijn we sinds 2020 bezig met een nieuwbouwpand op het industrieterrein van Creil”, vertelt Lammy. Zij is sinds 2009 betrokken bij het bedrijf van haar man.

Nadat ze een vof oprichtten, namen ze een Urker afvaardiging mee naar Creil: de helft van de werknemers komt namelijk van Urk. De opening van het nieuwe pand werd vervroegd door een treurig feit. Meinderts vader is ernstig ziek. ,,We zijn dankbaar dat we deze mijlpaal nog met hem mogen vieren.”