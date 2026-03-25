Opmars PE in administratiebranche zet door: Zohlandt gaat op in IFS Finance

IFS Finance, een full-service administratiekantoor uit Almere en sinds 2025 onderdeel van PE-partij Your Admin Partner, neemt de activiteiten en het personeel over van Administratiekantoor Zohlandt.

De overdracht volgt op het besluit van oprichters Benno en José Zohlandt om na ruim 25 jaar hun onderneming over te dragen en met pensioen te gaan. Het Almeerse Zohlandt werd in 2001 opgericht en groeide volgens de betrokken partijen in de afgelopen decennia uit tot een vertrouwde administratieve partner voor een brede groep ondernemers.

Na een uitgebreide zoektocht naar een geschikte opvolger kozen de oprichters voor IFS Finance. Dit kantoor, opgericht in 2006, telt circa twintig medewerkers en ondersteunt MKB ondernemingen, DGA’s en zzp’ers met diensten zoals administratie, salarisverwerking, belastingadvies, jaarrekeningen en financiële begeleiding.

Met de overdracht worden de klanten en lopende werkzaamheden ondergebracht bij IFS Finance. Het personeel treedt daarbij in dienst bij IFS Finance, waardoor belangrijke kennis van klanten en dossiers behouden blijft. Benno en José Zohlandt blijven in de overgangsfase beschikbaar om een soepele overdracht te ondersteunen.

Cynthia van Arkel, algemeen directeur van IFS Finance: “Wij kijken ernaar uit om de klanten van Zohlandt te verwelkomen. Ons doel is ondernemers zo goed mogelijk te ontzorgen bij hun administratieve en fiscale verplichtingen, met persoonlijke aandacht en hoogwaardige dienstverlening.”

Benno en José Zohlandt: “Na 25 jaar ondernemerschap is dit voor ons een mooi moment om het stokje over te dragen. Wij hebben er vertrouwen in dat IFS Finance onze klanten met dezelfde betrokkenheid en kwaliteit zal blijven ondersteunen. Bovendien biedt IFS Finance nog bredere ondersteuning op gebied van HR, financieel en fiscaal advies, bedrijfswaarderingen en begeleiding van fusies en overnames. En dat is winst voor onze klanten.”

Arjen Kostelijk en Mark Pel van Your Admin Partner: “De acquisitie van Zohlandt past perfect binnen onze consolidatiestrategie om regionale kantoren te laten groeien en opvolgingsvraagstukken voor ondernemers op te lossen. Met de toevoeging van Zohlandt bereiken we een leidende positie in Almere en omstreken.”