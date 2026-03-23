Eigenaar administratiekantoor aangehouden wegens jarenlang nalaten aangifte

De Fiod heeft afgelopen week een 67-jarige eigenaar van een administratiekantoor aan gehouden. Hij wordt ervan verdacht jarenlang geen belastingaangiften te hebben gedaan.

De woning van de man in Heerhugowaard en zijn bedrijfspand in Almere zijn doorzocht. Er is onder meer beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto. Uit onderzoek door de Belastingdienst bestaat het vermoeden dat de man gedurende meerdere jaren geen aangiften heeft ingediend, of die onvolledig of bewust onjuist heeft gedaan. “Dat is extra kwalijk, omdat van iemand met een administratiekantoor juist verwacht mag worden dat hij de fiscale regels naleeft en zijn voorbeeldfunctie serieus neemt.”

De man zou daarnaast herhaaldelijk hebben nagelaten om gevraagde administratie en auditfiles van zijn administratiekantoor aan de Belastingdienst te verstrekken. Ook zijn er aanwijzingen dat hij werkzaamheden voor derden heeft verricht waarvan de bijbehorende inkomsten niet zijn verwerkt in de administratie, mogelijk omdat die contant zijn ontvangen.

Valse verklaringen opgesteld

Tijdens het Fiod-onderzoek zijn ook aanwijzingen gevonden dat de man valse documenten zou hebben opgesteld, zoals loonstroken en werkgeversverklaringen, die door klanten zijn gebruikt om bijvoorbeeld een huurwoning of lening te verkrijgen. “Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank is bovendien gebleken dat zowel zijn woonadres als zijn bedrijfsadres worden gebruikt als bedrijfs- of inschrijfadres door klanten, waarbij de man meerdere verhullende administratieve diensten zou hebben verleend die vallen onder trustdiensten. Hij beschikte hiervoor niet over de vereiste vergunning.”

Naast het het niet of opzettelijk onjuist doen van belastingaangiften wordt de man daarom ook verdacht van valsheid in geschrifte en het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van trustdiensten zonder vergunning. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is nog gaande.