Boekhoudster steelt ton van werkgever om echtgenoot te helpen

Twee maanden voorwaardelijk en een boete van 15.000 euro. Die milde straf kreeg een boekhoudster woensdag opgelegd nadat ze 115.000 euro van haar werkgever had gestolen. De vrouw is aan lager wal geraakt en dat bepaalde mede de strafmaat.

De vrouw werd eind 2018 als uitzendkracht aangenomen door een installatiebedrijf uit IJsselmuiden. Later ging ze als zzp’er aan de slag. Al in haar tijd als uitzendkracht drukte de boekhoudster geld achterover. Twee jaar lang sluisde ze ongemerkt ruim 115.000 euro van de bedrijfsrekening naar haar eigen rekening.

Man helpen

Woensdag stond ze voor de rechter in Zwolle. De vrouw verklaarde dat ze het gestolen geld gebruikte om gaten in de begroting van het bedrijf van haar man te dichten: ‘Mijn man was er slecht aan toe, en we kregen een grote belastingaanslag op de mat. Ik wilde mijn man daarmee niet belasten. Daarom heb ik het geld naar onze rekening overgemaakt.’

Patroon

De boekhoudster heeft het geld inmiddels terugbetaald aan haar voormalige werkgever. Ze verklaarde voor de rechter enorm veel spijt te hebben van haar daad. De rechter twijfelde echter aan die woorden omdat de vrouw tussen 2007 en 2014 ook al veroordeeld is voor verduistering. De officier van justitie zag een patroon in het gedrag van de boekhoudster: ‘Uit haar strafblad valt op te maken dat op het moment dat mevrouw in de problemen komt, ze een graai doet in de kas van haar werkgever.’ Ook benadrukt hij dat dit soort verduisteringspraktijken ernstig is: ‘Bedrijven kunnen door dit soort dingen op de fles gaan.’

Lager wal

De boekhoudster is aan lager wal geraakt en heeft momenteel geen vaste woon- en verblijfplaats. Ook kan ze geen aanspraak maken op sociale voorzieningen omdat ze geen Nederlands identiteitsbewijs heeft. Het Openbaar Ministerie matigde daardoor de strafeis. Tegen de boekhoudster werd een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist. Daarnaast zou de vrouw de kleine vijftien duizend euro schadevergoeding die door het installatiebedrijf is gevorderd, moeten betalen. De rechter veroordeelde de boekhoudster conform de eis van het OM.

Bron: RTV Oost.