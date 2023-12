SKN integreert Stolwijk Philipsen accountants en adviseurs

SKN neemt alle aandelen van Stolwijk Philipsen accountants en adviseurs (SP) over. SP-partner Roland van Boekel wordt op zijn beurt aandeelhouder van SKN. Beide partijen zien het als een logische vervolg op de samenwerking die vier jaar geleden begon.

SP-partners Rianne Sengers en Jack van Oosterhout blijven klanten op vertrouwde wijze bijstaan als accountant en nemen deel aan het participatieplan van SKN. ‘Het is een logisch vervolg op wat we al samendoen’, zegt Van Boekel. ‘Op papier is het dan ook een grotere verandering dan in de praktijk.’

Vier jaar geleden

De basis voor de nieuwste ontwikkelingen werd vier jaar geleden gelegd. Toen ontstond de strategische samenwerking tussen Stolwijk Philipsen en Stolwijk Kennisnetwerk. Deze bewees zich als een vruchtbare voedingsbodem voor uitwisseling van kennis, ervaring en strategie tussen SP en de andere SKN-entiteiten: Stolwijk Kelderman, Vitacon Luteijn, TLA Advies, Stolwijk van Wijk, Stolwijk Pietersberg en Stolwijk Publiek Advies. Van Boekel: ‘Collega’s weten elkaar steeds beter te vinden, teams opereren toenemend locatieoverstijgend en beleid maken we al samen. Verder integreren is dan ook logisch. En voor mij persoonlijk is de toetreding als aandeelhouder binnen SKN een kans om met trots en vol overtuiging te grijpen.’

Nieuwe merknamen en kleur

Om de integratie zorgvuldig uit te kunnen voeren wordt 2024 een overgangsjaar. Met als aftrap op 1 januari de officiële verandering van de kleur in het logo. Van Boekel: ‘We stappen over van SP’s paars naar SKN-rood en in de loop van het jaar zijn er de naamsveranderingen van onze accountancy en adviesdiensten naar Stolwijk Kelderman en onze salaris-en HR-diensten naar Vitacon Luteijn.’

Over Stolwijk Kennisnetwerk

Stolwijk Kennisnetwerk(SKN) is een breed georiënteerde kennis-en adviesorganisatie. 230+ collega’s werken verspreid over kantoren in Deventer, Doetinchem, Wijchen en Zevenaar en hebben iedereen eigen specialisme in accountancy, fiscaliteit, HRM, salarissen, IT, bedrijfsoverdracht, herstructurering of het publiek domein.