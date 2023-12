Beleggers: accountant moet zich minder verschuilen achter geheimhoudingsplicht

De door de NBA opgestelde discussienotitie over transparantie en geheimhouding van accountants is een belangrijke aanzet om de positie van de externe accountant als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer meer handen en voeten te geven. Dat schrijft Eumedion in haar donderdag ingediende reactie op de discussienotitie.

Geheimhoudingsplicht

Volgens Eumedion maakt de notitie duidelijk dat de externe accountant de maatschappij veel meer kan vertellen over wat hij bij een onderneming heeft gezien en aangetroffen dan nu het geval is. “Een externe accountant moet zich minder verschuilen achter zijn geheimhoudingsplicht”, aldus de belangenbehartiger van institutionele beleggers.

Eumedion verwelkomt met name de stellingen i) om de presentatie die de externe accountant op de aandeelhoudersvergadering (AVA) geeft openbaar te maken, ii) dat de externe accountant niet alleen aanwezig zou moeten zijn op de AVA, maar – desgewenst – ook bij de voorbereidende aandeelhoudersgesprekken op die AVA en iii) dat de externe accountant de mogelijkheid moet hebben om voorafgaand aan de AVA te reageren op een mededeling van een beursgenoteerde onderneming die raakt aan de accountantscontrole.

Wel meent Eumedion dat de analyse die voorafgaat aan de bevindingen en stellingen in de notitie op sommige punten nog tekortschiet. In de reactie geeft Eumedion input om de analyse uit te breiden en te verdiepen.

