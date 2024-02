Amsterdamse DataSnipper haalt €91,3 miljoen op voor AI in accountancy

DataSnipper, het automatiseringsplatform voor audit- en financiële professionals, heeft heeft ruim 91,3 miljoen euro opgehaald. De start-up, die zes jaar bestaat, wil accountants wereldwijd ondersteunen met AI.

Het van oorsprong Amsterdamse bedrijf bedient meer dan 400.000 gebruikers in 125 landen, onder wie accountants van Deloitte, KPMG, EY en PwC. Met de tool van DataSnipper kunnen accountants tot 90 procent van hun taken automatiseren en bedrijfsgroei stimuleren door de kosten te halveren.

‘Enerzijds wordt meer data dan ooit tevoren gecreëerd, anderzijds moet al die data worden geverifieerd – dat is het uitgangspunt van de hele economie,’ zegt DataSnipper CEO Vidya Peters. ‘DataSnipper wil de auditcultuur veranderen en ervoor zorgen dat auditors en finance professionals hun expertise kunnen richten op strategie en risicobeoordeling. Met DataSnipper kunnen ze die essentiële adviserende rol spelen – iets wat geen enkel algoritme kan – in plaats van bestanden doorspitten om gegevens te verifiëren.’

Met de nieuwe financiering wil DataSnipper uitbreiden naar nieuwe marktsegmenten. Binnen deze segmenten vallen interne auditors, belastingadviseurs, forensische accountants en andere sectoren die te maken hebben met datareconciliatie. DataSnipper heeft Hilton, Siemens, Frontier Airlines en de overheid van Queensland al als klanten in deze segmenten en het bedrijf groeit ook hard binnen de Aziatisch-Pacifische en Latijns-Amerikaanse markten. De nieuwe Serie B volgt op een investering van Insight Partners in september 2022.