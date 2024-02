ING en bestuurders krijgen claim van 500 miljoen aan de broek

ING en diverse bestuursleden hebben woensdag een dagvaarding ontvangen van een groep van 158 anonieme beleggers. Die beweren financiële verliezen te hebben geleden omdat zij niet goed zijn geïnformeerd over de gebreken in het antiwitwasbeleid van de bank, meldt ING in een verklaring.

De institutionele beleggers, waaronder banken, verzekeraars en vermogensbeheerders uit Europa en de Verenigde Staten, eisen een schadevergoeding van €500 miljoen. ING zegt het daar niet mee eens te zijn en zich te zullen gaan verdedigen. De advocaat van de anonieme 158 partijen, Koen Rutten van het in claimzaken gespecialiseerde advocatenkantoor Finch, bevestigt dat de dagvaarding is verstuurd naar de bank zelf en naar de tien mannen die tussen 2010 en 2020 leiding gaven aan de bank of financieel directeur, risicodirecteur of president-commissaris waren. Het gaat bijvoorbeeld om voormalig topman Ralph Hamers, huidig topman Steven van Rijswijk (die onder Hamers risicodirecteur was) en Jeroen van der Veer en Hans Wijers, die beiden voorzitter zijn geweest van de raad van commissarissen van de bank.

Schikking

Centraal in de aanklacht staat de aanloop naar de witwaszaak waar ING in 2018 een schikking voor trof met het Openbaar Ministerie. De bank betaalde €775 miljoen om niet verder vervolgd te worden. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. ‘Klanten die criminele activiteiten ontplooiden hebben jarenlang nagenoeg ongestoord van bankrekeningen bij ING Nederland gebruik kunnen maken’, schreef het OM destijds in het feitenrelaas bij de schikking.

Mede op basis van het feitenrelaas concludeert de groep beleggers dat ING hen eerder had moeten informeren over mogelijke boetes of juridische consequenties. Door dit niet te doen, menen de beleggers dat zij financieel benadeeld zijn: met deze informatie hadden beleggers het aandeel van ING wellicht niet gekocht of juist eerder verkocht.