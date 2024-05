Draagvlak cruciaal voor vernieuwingen

De aanbevelingen van de Kwartiermakers toekomst accountancy hebben behoorlijk wat stof doen opwaaien. Dat veranderingen noodzakelijk zijn, daar is iedereen het wel over eens. De discussie lijkt zich toe te spitsen op de vraag welke veranderingen dat dan moeten zijn, en wie de aanjager moet worden.

Eind vorig jaar kwamen de Kwartiermakers toekomst accountancy met hun eindverslag over noodzakelijke verbeteringen in de sector. Daarin constateerden zij dat de sector ‘teleurstellend weinig’ doet met innovatie. In een reactie eerder dit jaar noemde de minister de conclusies van de Kwartiermakers zelf weer ‘teleurstellend’. Ook vroeg hij zich af of de NBA, een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheden, maar ook gewoon een ledenorganisatie, eigenlijk wel in staat is om de noodzakelijke veranderingen in de sector door te voeren: ‘Ondanks alle goede wil is de voortgang traag en verwateren stukken in de consultatie onder de leden,’ citeert hij de Kwartiermakers.

Een reactie van de NBA kon natuurlijk niet uitblijven. Die ziet voor zichzelf een grote rol in het doorvoeren van de noodzakelijk geachte veranderingen en vraagt de minister om een duidelijk mandaat om regelgevend te mogen optreden. Hoe dat mandaat zicht verhoudt tot haar rol als ledenorganisatie, vermeldt de NBA echter niet.

Audit Quality Indicators

Dat verandering noodzakelijk is, daar is iedereen het wel over eens. Vergrijzing van de beroepsgroep, toenemende regel- en commerciële druk, een verslechtering van de cultuur, om nog maar te zwijgen van AI en andere technologische veranderingen: er moet iets gebeuren.

De vraag lijkt zich toe te spitsen op welke veranderingen nu per se noodzakelijk zijn, en wie de drijvende kracht moet worden. De NBA ziet daar, begrijpelijk, een grote rol voor zichzelf weggelegd, maar ook de toezichthouder wil met wetgeving haar stempel op de sector drukken. Wie de aanjager ook wordt, ze zal moeten opboksen tegen verzet vanuit een als traditioneel bekendstaande beroepsgroep.

In een rondvraag die wij eerder dit jaar deden onder accountants, werd weerstand tegen verandering genoemd als grootste obstakel voor innovatie in de sector. Veelzeggend is de houding van accountants tegenover de invoering van Audit Quality Indicators. Uit onze enquête bleek dat veel respondenten daar kritisch tegenover staan, vanwege de gevreesde toename van de (toch al hoge) administratieve lasten. Maar wat blijkt: die AQI’s gaan in eerste instantie alleen gelden voor de zes grote kantoren. De overige 5.000 kantoren hoeven zich, althans voorlopig, nergens druk om te maken.

Draagvlak

Als je iets wil veranderen, moet je allereerst draagvlak creëren. Dit is een bekend gegeven voor elke managementconsultant. Wie met innovaties komt zonder uit te leggen waar die goed voor zijn, kan rekenen op weerstand. En dat is nergens voor nodig. Wanneer je kunt aantonen dat een bepaalde oplossing tijdwinst oplevert, zijn accountants wel degelijk bereid tot verandering. Maar je moet het wel bewijzen. Wat de sector nodig heeft, zijn geen grote vergezichten over hoe het in de toekomst allemaal perfect is, maar stapsgewijze informatie over wat de praktische impact van veranderingen is.