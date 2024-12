NBA wil vaart achter wetswijzigingen accountancy

Aanbevelingen kwartiermakers

In de brief rapporteert de NBA over de voortgang van de aanbevelingen van de Kwartiermakers toekomst accountancysector, die in 2023 werden gepresenteerd. De kwartiermakers riepen op tot diepgaande veranderingen in de sector om de kwaliteit, onafhankelijkheid en maatschappelijke relevantie van accountantscontrole te verbeteren. De NBA stelt dat zij de “handschoen met voorrang heeft opgenomen” en samen met diverse stakeholders al voortgang heeft geboekt. In de bijlage bij de brief rapporteert de beroepsorganisatie daar per aanbeveling over.

Wetgeving spoedig door parlement

De NBA vraagt in de brief daarnaast “om te bevorderen dat de Wijzigingswet accountancysector en de implementatie van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) spoedig door het parlement zullen worden geleid. De accountancysector heeft aan beide instrumenten behoefte.”

Met betrekking tot de CSRD is het volgens het NBA-bestuur belangrijk “dat alle betrokken organisaties elkaar de tijd gunnen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving en belangrijk is dat alle partijen elkaar aanmoedigen om deze in onze ogen uiterst belangrijke wetgeving juist en effectief toe te passen.” De NBA betreurt echter wel de vertraagde implementatie van de CSRD. “Wij benadrukken graag nogmaals, dat dit belangrijke wetgeving betreft die voor verschillende actoren in het economisch verkeer wezenlijke informatie biedt om beslissingen op te baseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beleggers. Deze wetgeving leidt tot een grote verandering voor ondernemingen en hun accountants. ledereen moet leren, en ook de gebruikers van de jaarrekening zullen in het begin niet alle nieuwe informatie goed kunnen plaatsen. De NBA heeft in samenspraak met diverse stakeholders, waaronder VNO/NCW, accountantsorganisaties en de SER het proces van stimuleren, implementeren en leren in gang gezet.”

De volledige brief met bijlage is hier te vinden.