Vijf voordelen van een alles-in-1 softwarepakket

Binnen je accountantskantoor heb je te maken met meerdere processen die het bedrijf draaiende houden. Alles van urenregistratie, facturatie en de bijbehorende rapporten voor meer inzicht. De combinatie van functionaliteiten, en mogelijke koppelingen, zorgt voor meer grip op processen. Wat zijn de voordelen van een alles in één softwarepakket?

1. Kies en betaal alleen voor wat je echt nodig hebt

Handig van modulaire software: je kiest zelf de modules uit en haalt alleen uitbreidingen in huis wanneer dat nodig is. Dit zie je ook terug op de factuur en je betaalt alleen voor de modules die je hebt gekozen. Je wilt de bedrijfsprocessen vereenvoudigen en kijkt naar automatiseringsmogelijkheden. Of je bent op zoek naar een nieuwe aanbieder van online software. Neem dan ook de flexibiliteit van het product onder de loep en creëer een alles-in-1 softwarepakket dat bij je past.

2. Alle (klant)gegevens bij elkaar

Overzicht is belangrijk als je inzage wilt hebben in je klantgegevens. Werk je met losse systemen zonder koppelingen, dan kost het veel tijd om alles bij elkaar te verzamelen. Correcte gegevens en een complete historie versoepeld de communicatie met de klant. Bij een alles-in-1 softwarepakket staat alle informatie bij elkaar op 1 plek. Toegankelijk voor jou en je collega’s, zodat je ook nog eens beter samenwerkt. Veel tijd besteden aan zoeken en controleren is daarom verleden tijd.

3. Compleet in functionaliteiten

Met modulaire software bouw je jouw eigen softwarepakket. Maak van de urenregistratie, CRM en facturatie jouw basis en breid uit met andere functionaliteiten. Zo schaalt de software mee met je accountantskantoor en zorg je voor een optimale bedrijfsvoering. Inzicht krijg je door rapportages van specifieke onderdelen en periodes. Zo stuur je tijdig bij en plan je toekomstige werkzaamheden voor je klanten nog beter in. Ook zijn medewerkers productiever en werken ze beter samen.

4. Gebruiksvriendelijkheid van de software

Werk in 1 omgeving en krijg zo alle functionaliteiten eenvoudig onder de knie. Maak gebruik van de desktopversie of kies voor de app, zodat je ook onderweg van of naar de klant uren registreert en meer. Nieuwe medewerkers leren de software snel kennen en hebben alleen toegang tot datgene waar ze mee moeten werken. Zo weet iedereen precies waar ze aan toe zijn.

5. Software die meeschaalt met je kantoor

Groeit je accountantskantoor, dan groeit modulaire software mee met je kantoor. In aantal gebruikers en hoeveelheid functionaliteiten en koppelingen. Die overgang gebeurt soepel en is bijna niet merkbaar voor de gebruikers. Laat staan voor de klanten, zij profiteren van het extra inzicht die jij krijgt. Maak een start en bepaal welke functionaliteiten jouw accountantskantoor verder brengen.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.