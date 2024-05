AFAS Software geeft kantoorruimte weg aan innovatieve accountant

AFAS Software zoekt een ambitieuze accountant, boekhouder of administrateur die de uitdaging aandurft om samen met AFAS de grenzen van automatisering te verkennen. AFAS stelt een gratis kantoorruimte beschikbaar op de prestigieuze AFAS Campus, volledig ingericht voor een zelfstandig professional die efficiënt online samenwerkt met klanten.

“We geloven dat het mogelijk is om door slim te automatiseren minimaal 350 administraties te beheren,” vertelt Charlotte de Lange, Marketingmanager Accountancy bij AFAS Software. “Momenteel beheren gebruikers van AFAS SB zelfstandig meer dan 200 administraties zonder in te leveren op kwaliteit en klanttevredenheid. Alleen zijn wij ervan overtuigd dat dit nog niet de limiet is, en zoeken daarom naar de professional die deze uitdaging samen met ons aandurft.”

Direct schakelen met programmeurs

De geselecteerde accountant krijgt minimaal een jaar lang een modern kantoor op de AFAS Campus, compleet met restaurant en sportschool. Daarnaast zitten de programmeurs en productmanagers om de hoek. Zij kunnen op dagelijkse basis met de accountant meedenken over de doorontwikkeling van het product.

Canvas voor innovatie en efficiëntie

“Traditionele kantoren worden gekenmerkt door grote, logge archiefkasten. Wij bieden iets totaal anders,” vult Charlotte aan. “Wij zien de ruimte als een canvas voor innovatie en efficiëntie, waar onze case om de hoek zich kan focussen op wat echt belangrijk is: de behoeften van zijn of haar klanten. Door optimalisatie van onze software hebben wij al vaker innovaties later zien die op het eerste oog ondenkbaar leken. Zo bestaat onze HR-afdeling voor 600 medewerkers momenteel uit slechts 1 persoon.”

Deelnemen

Enthousiaste accountants die willen deelnemen, laten hun gegevens achter op het inschrijfformulier. “Bij AFAS houden we van een beetje gek en vooral van doen. Zorg dus dat je inzending opvalt,” sluit Charlotte af. De deadline voor het insturen van de inzending is 1 juli 2024. Accountants die nog niet met AFAS SB werken kunnen ook deelnemen als de administraties gemigreerd mag worden.