Dubbelcijferige groei voor Flynth

Flynth zag de omzet in 2023 stijgen met 14,6%. Het bedrijfsresultaat steeg met 15%. Vooral de auditpraktijk deed het goed. De omzetgroei is het resultaat van zowel overnames als autonome groei, met name in de auditpraktijk. Het bedrijfsresultaat had nog hoger kunnen uitvallen als er niet incidentele kosten waren geweest voor de integratie en implementatie van een nieuw ERP-systeem. Ook de variabele uitkeringen aan medewerkers waren hoger dan in 2022.

Per serviceline verschillen

Accountancy diensten (de basisdienstverlening, BDV) zijn met afstand de grootste inkomstenbron bij Flynth (71%). De netto-omzet werd geremd door een krimp van de personeelsformatie. Audit is goed voor 12% van de omzet (was 11%). Vooral opmerkelijk is de groei van de auditpraktijk in het aflopen boekjaar: die bedroeg 21%. Advies en HR-services zijn even groot en droegen in totaal 16% bij aan de omzet. De omzetontwikkeling van de adviespraktijk was lager dan begroot, met name binnen de adviesgroepen bedrijfskundig advies, fiscaal, juridisch en subsidieadvies. Deal advies heeft haar resultaten wel behaald in lijn met de omzetverwachtingen en de groeistrategie van advies. ESG-advies wordt verder opgebouwd. De serviceline HR Services liet een stabiel netto-omzetniveau zien

Personeel

Ook de omzet per fte nam toe en kwam uit op 139.000 euro. Ondanks dat de instroom hoger was dan andere jaren, namelijk 417 nieuwe collega’s tegenover 355 in 2022, daalde de formatie licht naar 2.127 medewerkers, met name in de basisdienstverlening.

Integratiejaar 2023

Voor Flynth was 2023 een intensief integratiejaar. Er is gewerkt aan de verdere samensmelting van de in 2022 verrichtte overnames van Accon avm en Astrium. Met ingang van 1 januari 2023 zijn de arbeidsvoorwaarden volledig geharmoniseerd. Ook de migratie naar één ERP-systeem voor de gehele organisatie hield Flynth in 2023 bezig. De klanttevredenheid steeg met maar liefst 1 punt van een 6,7 naar een 7,7. Kanttekening is dat dit rapportcijfer gebaseerd is op een survey van HRS, omdat er geen algemeen klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. 177 klanten werd naar hun mening gevraagd.

CO2 van auto’s

Flynth presenteert een geïntegreerd jaarverslag, waarin ook de prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen. Ondanks de ambities om de CO2-uitstoot te verminderen lijkt die van het wagenpark met bijna 50% gestegen. De schijn bedriegt echter. Anders dan in 2022 heeft Flynth nu ook de CO2-uitstoot van elektrische auto’s (benodigde hoeveelheid stroom) opgenomen. Het dieselverbruik daalde met bijna 60%, het benzineverbruik steeg met 43%.

Flynth heeft in 2023 de eerste stappen gezet om adviseurs en accountants op te leiden in duurzaamheidsadvisering, -verslaggeving en assurance. Er werden ook nieuwe adviesproducten voor klanten gelanceerd, zoals de CSRD-opleiding en advies over de energiebesparingsplicht. Zelf werd er bewust gekozen voor groene energie en het aantal kantoorlocaties is bovendien verminderd van 69 naar 53.

Samenstelling raad van bestuur

Met ingang van 1 september 2023 is met de benoeming van Erik Koetje de raad van bestuur weer compleet. Ook in 2024 zal de samenstelling van de raad van bestuur wijzigen. Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth, heeft aangegeven dat hij in september van dit jaar na twee intensieve bestuursperiodes zal terugtreden. Zijn opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt.

Lees hier het jaarverslag 2023.