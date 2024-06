Martin van Beelen nieuwe algemeen directeur Lansigt

Per 1 juli 2024 is Martin van Beelen de nieuwe algemeen directeur van Lansigt. Hij neemt de positie over van Pieter van der Kwaak, die de afgelopen jaren bij Lansigt aan het roer stond.

Van Beelen startte zijn carrière bij KPMG en koos in 2009 voor een overstap naar Lansigt, een mkb-kantoor waar eigen identiteit en ondernemerschap centraal staan. Hij is tot 1 juli directeur van de controlepraktijk en heeft zich onder meer ingezet voor kwalitatieve en kwantitatieve groei. Nu neemt hij de volgende stap: “Als algemeen directeur wil ik inspireren en faciliteren, zodat onze mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zo houden we de kwaliteit van onze dienstverlening op topniveau. Ik heb er dan ook veel zin in om in mijn nieuwe rol mijn vleugels uit te slaan over heel Lansigt, naar binnen en naar buiten toe!”

Koers Lansigt

In de accountancysector volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Het vraagt stuurmanskunst om daarin mee te bewegen en tegelijkertijd vast te houden aan de eigen koers. Van Beelen: “Lansigt is sterk en wendbaar, door de mix van jong en ervaren personeel. Zo combineren we innovatie en ondernemerschap met stabiliteit en vakkennis. Het wordt mijn verantwoordelijkheid om de koers van Lansigt én de branche te overzien. Ik ben er trots op dit te mogen doen, uiteraard samen met een geweldig team.”

DOE

Aftredend algemeen directeur Pieter Van der Kwaak: “We zijn er heel trots op dat Martin de positie van algemeen directeur op zich neemt. Lansigt is de afgelopen jaren flink gegroeid en zal zich onder Martin verder ontwikkelen. Bij hem is het DNA van Lansigt gewaarborgd.” De kernwaarden Dichtbij, Ondernemend en Energiek (DOE) blijven hierbij het fundament. Op die basis bedient Lansigt vanuit de drie vestigingen in de Randstad verschillende ondernemingen binnen het groot-mkb.

Accountancysector

Van der Kwaak blijft zich als directielid inzetten voor Lansigt en haar klanten. Vorig jaar is hij toegetreden tot het bestuur van branchevereniging SRA en daardoor is hij nu ook lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Vanuit beide functies zal hij met zijn ervaring een bijdrage leveren aan de accountancysector en het mkb.