Strategisch werven in een krappe en competitieve arbeidsmarkt

Dat talent schaars en de concurrentie groot is, is voor de meesten geen nieuws. Voor accountantskantoren wordt het daarom steeds belangrijker om effectieve wervingsstrategieën toe te passen. Ontdek in dit blog zes slimme tips die je een eind op weg helpen!

1. Bouw een ijzersterk employer brand op

Een sterk werkgeversmerk is cruciaal voor het aantrekken van talent, vooral als sollicitanten niet vanzelf op de stoep staan. Zorg voor online zichtbaarheid en laat duidelijk zien waar je als organisatie voor staat. Onderzoek waarin je onderscheidend kunt zijn ten opzichte van de concurrentie en bouw bewustzijn op bij je doelgroep.

Branding wint terrein op performance marketing, en dat is niet verwonderlijk. Performance marketing levert op korte termijn resultaat, maar met de juiste branding bouw je duurzaam succes op de lange termijn. Hoewel de effecten niet altijd direct meetbaar zijn, spreken onderzoeken van grote professionals boekdelen.

Zorg ervoor dat de naam van je kantoor bekend is en geassocieerd wordt met positieve kenmerken, zoals een goede werkcultuur, carrièremogelijkheden en een gezonde werk-privébalans. Laat duidelijk zien hoe deze aspecten tot uiting komen, in plaats van ze alleen te noemen (een fout die vaak gemaakt wordt). En vergeet niet: wie je werkelijk bent, is anders dan het beeld dat het managementteam of een marketingbureau creëert. Be real – authenticity goes a long way!

2. Focus op een uitmuntende candidate experience

Een goede candidate experience kan het verschil maken in het aantrekken van talent. Bij arbeidsbemiddelaar Good Company zien ze helaas nog vaak dat er goede sollicitanten aangetrokken worden, die vervolgens toch afhaken door onnodige ruis, onduidelijkheid of onzorgvuldigheid in het proces. Bijvoorbeeld doordat sollicitanten mensen krijgen te spreken die onvoldoende weten over de rol waarop ze solliciteren. Of doordat ze in het eerste gesprek te maken krijgen met iemand die hen niet enthousiast kan maken of omdat er niet tijdig genoeg gereageerd wordt op een sollicitatie.

Zorg er daarom voor dat het sollicitatieproces gestroomlijnd en transparant is. Communiceer duidelijk, tijdig en vriendelijk over verwachtingen, deadlines en het vervolgproces. Geef kandidaten de mogelijkheid om feedback te geven en zorg voor een positieve interactie, zelfs als ze uiteindelijk niet worden aangenomen. Zet de juiste mensen aan tafel bij de gesprekken en maak het gehele proces een menselijke en fijne ervaring.

3. Ontwikkel een doeltreffende wervingsstrategie

Om passend talent te vinden, kan het ook slim zijn om een wervingsstrategie op te zetten waarbij je nadenkt over je doelgroep en hoe je die het beste kunt aanspreken en aantrekken. Denk na over waar ideale kandidaten zich bevinden en richt daar je wervingsinspanningen op. Finance vacatures plaatsen op gespecialiseerde jobboards, deelnemen aan branche-evenementen en netwerkbijeenkomsten of samenwerken met een gespecialiseerd recruitmentbureau in de accountancysector, zoals Good Company, kan hier enorm bij helpen. Deze samenwerkingen bieden niet alleen praktische ondersteuning bij het binnenhalen van kandidaten, wat tegenwoordig vaak als tijdrovend en complex wordt ervaren, maar helpen ook om objectief naar je organisatie te kijken, je te meten met concurrenten en eerlijke inzichten te verkrijgen over eventuele tekortkomingen in je wervingsproces zodat je dit later zelf ook slimmer in kunt steken.

4. Benadruk ontwikkelings- en groeimogelijkheden

Accountancyprofessionals zijn vaak op zoek naar mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en loopbaangroei. Benadruk daarom de mogelijkheden voor training, certificeringen, mentorprogramma’s en doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor. Ook hier geldt weer dat het daadwerkelijk laten zien veel krachtiger is, dan het slechts benoemen. Geef dus in vacatures specifieke voorbeelden, laat medewerkers aan het woord die over hun ontwikkeling vertellen, schrijf eens een artikel over zo’n sessie met nieuwe inzichten en post foto’s.

Overigens hoeven die sessies of workshops niet altijd rechtstreeks verbonden te zijn met het vakgebied. Juist workshops daarbuiten zijn ook interessant om te noemen. Denk aan lessen uit de positieve psychologie, omgaan met werkdruk en het behouden van een gezonde werk-privébalans. Kijk bijvoorbeeld eens bij het aanbod van de The School of Life.

5. Erken de waarde van flexibiliteit en work-life balance

Flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privé zijn tegenwoordig essentieel voor accountancyprofessionals. Steeds meer mensen hechten waarde aan de mogelijkheid om hun werkuren aan te passen aan hun persoonlijke leven. Bijvoorbeeld, sommige medewerkers geven de voorkeur aan thuiswerken om filestress te vermijden en meer tijd door te brengen met hun gezin. Anderen vinden flexibele werktijden handig om hun werk en andere verplichtingen beter te kunnen combineren.

Het is belangrijk om te erkennen dat iedereen een andere balans zoekt tussen werk en privéleven. Voor veel professionals is flexibiliteit een teken van vertrouwen en waardering vanuit de werkgever. Dit kan de loyaliteit en tevredenheid van werknemers vergroten. Daarentegen is het ook cruciaal om duidelijke verwachtingen te communiceren, vooral bij nieuwe medewerkers, om ervoor te zorgen dat de werklast goed wordt beheerd en deadlines worden gehaald.

Door flexibiliteit te omarmen en te zorgen voor een gezonde werk-privébalans, kan een accountantskantoor niet alleen talent aantrekken maar ook behouden op lange termijn. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving waarin medewerkers gedijen en hun volledige potentieel kunnen benutten.

6. Bouw door de jaren heen een talentenpool op

Bij Good Company is een van de grootste troeven het opgebouwde uitgebreide netwerk door de jaren heen. Dit netwerk is ontstaan door jarenlang actief contact te onderhouden met mensen en bedrijven. Daardoor hebben ze een goed inzicht in wie ze zijn, waar ze zich bevinden in hun carrière en wat hun toekomstplannen zijn.

Dit kun je als organisatie natuurlijk ook zelf faciliteren. Blijf daarvoor regelmatig persoonlijk in contact staan met veelbelovende kandidaten, zelfs als er op dat moment geen vacatures zijn. Op die manier bouw je gaandeweg een talentpool op waar snel de connectie mee kan worden gelegd wanneer nieuwe posities ontstaan. Op deze manier een netwerk opbouwen kost tijd, maar ook door mensen te volgen via platforms zoals LinkedIn, nieuwsbrieven te versturen, uitnodigingen voor evenementen te sturen en updates over nieuwe kansen te delen, blijf je verbonden en kan het wervingsproces een meer organische vorm gaan aannemen.

Conclusie

Om talent aan te trekken en te behouden in een competitieve arbeidsmarkt is een strategische aanpak van accountantskantoren essentieel. Het is belangrijk om altijd de menselijke factor in gedachten te houden en te erkennen dat emoties een grote rol spelen bij het kiezen voor een nieuwe werkgever en werkplek. Stel jezelf continu de vragen: Waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? Wat zou mij als kandidaat enthousiast maken? Hoe wil ik als kandidaat behandeld worden? Welke informatie zou ik willen weten als sollicitant?

Door deze benadering te implementeren en voortdurend te toetsen en bij te stellen, trek je als accountantskantoren niet alleen sneller talent aan, maar houd je ze ook langer vast. En dat is al even belangrijk voor succes in een competitieve markt.

Heb je ondersteuning nodig bij één van deze processen? Kun je wel wat tips gebruiken of wil je weten welke positie jouw bedrijf inneemt ten opzichte van vergelijkbare kantoren? Neem (uiteraard vrijblijvend) contact op met Good Company of vraag de brochure aan voor meer informatie over hun werkwijze!