Frauderende belastingadviseur hoort taakstraf eisen

Het OM eiste de straf voor de rechtbank in Rotterdam. De belastingadviseur heeft voor een cliënt opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting gedaan over de jaren 2012 en 2013. De cliënt zelf hoefde niet aanwezig te zijn bij de zitting, omdat de strafzaak tegen hem is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het fiscale nadeel is inmiddels terugbetaald aan de Belastingdienst.

Bij het bepalen van de strafeis speelt de geschiedenis van de adviseur mee: hij was tijdens het vergrijp al 20 jaar werkzaam in de fiscale aangifte- en adviespraktijk en al meer dan 13 jaar partner bij een accountants- en belastingadvieskantoor, na een rechtenstudie en de NOB-beroepsopleiding. ‘Juist in die hoedanigheid als deskundig belastingadviseur was hij volgens de officier betrokken bij en verantwoordelijk voor de indiening van de ten laste gelegde aangiftes inkomstenbelasting waar het vandaag om ging.’

‘Klant wist van niks’

De man was feitelijk leidinggever bij een accountants- en belastingadvieskantoor. ‘Het kantoor heeft de belastingaangiftes van betreffende cliënt, in de visie van het OM, opzettelijk onjuist gedaan. De cliënt kan daarvoor niet zelf gestraft worden. Uit onderzoek is namelijk niet gebleken dat de cliënt in die jaren wist dat de inhoud van zijn aangiftes onjuist was. Hij had, voor het indienen van zijn aangiftes, deskundige belastingadviseurs ingehuurd. Hij verkeerde, volgens de officier, in de veronderstelling dat hij voor belastingdoeleinden niet langer in Nederland woonde, waarbij hij vertrouwde op schriftelijk en mondeling advies van zijn belastingadviseurs. Uit niets is gebleken dat de cliënt in die jaren duidelijk is voorgehouden dat zijn feitelijke gedrag niet paste bij een emigratie-aangifte.’

Zorgplicht en vertrouwen geschonden

Het OM legde de nadruk op de rol en de zorgplicht van de belastingadviseur. ‘Een cliënt die zijn belastingaangifte laat indienen door een adviseur gaat er tenslotte van uit dat dat gebeurt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en die cliënt wil, door inschakeling van dat kantoor en die deskundige, voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij de indiening van die belastingaangifte.’ Bovendien moet de Belastingdienst kunnen vertrouwen op mededelingen van belastingplichtigen en hun rechtsgeleerde gemachtigden. ‘Dit vertrouwen heeft verdachte met de door hem, namens zijn cliënt, ingediende belastingaangiftes ernstig geschonden.’

Verantwoordelijkheid afgeschoven

De fiscalist heeft gedurende het onderzoek ‘op geen enkel moment inzicht getoond in het laakbare van zijn handelwijze’, aldus het OM. ‘In plaats daarvan wijst hij, volgens de officier, alle verantwoordelijkheid voor de ingediende belastingaangiftes af en schuift deze in zijn geheel in de schoenen van anderen.’ De zaak tegen een andere verdachte, ook een fiscalist, wordt op een later moment behandeld.