Wat is de transitievergoeding en heeft je klant recht op compensatie?

Verzuimspecialist Sazas zet in dit artikel de belangrijkste informatie over deze vergoeding op een rij. Ook gaan we in op de compensatie transitievergoeding die je klant eventueel kan aanvragen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is in 2020 vastgesteld op een derde bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Wat de werkgever betaalt, is afhankelijk van twee zaken:

Het bruto maandsalaris;

De duur van het dienstverband.

Bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding moet je ook rekening houden met:

Vakantiegeld;

Eindejaarsuitkering;

Toeslagen voor ploegendiensten;

Overwerk;

Bonussen en winstuitkeringen.

De transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 is de hoogte maximaal € 94.000,- bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 94.000,-, is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Wanneer kan de transitievergoeding lager uitvallen?

De transitievergoeding kan lager uitvallen als de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten heeft gemaakt. Deze kosten mogen van de transitievergoeding afgehaald worden in overleg met de medewerker. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing, ontslagbegeleiding of coaching gericht op een andere functie in de eigen onderneming of een baan bij een andere werkgever.

De kosten die je klant heeft gemaakt om het functioneren van de medewerker in de eigen functie te verbeteren, mogen niet van de transitievergoeding worden afgetrokken. Ook kosten in verband met re-integratieverplichtingen (eerste of tweede spoor) mogen niet in mindering worden gebracht.

Voor het verlagen van de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

Je klant kan de kosten specificeren en heeft de medewerker hierover geïnformeerd;

De medewerker stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten;

De kosten moeten door je klant zijn gemaakt ten behoeve van de medewerker;

Loonkosten kunnen niet in mindering worden gebracht. Behalve als je klant en zijn of haar medewerker een langere opzegtermijn afspreken en de medewerker in die periode niet hoeft te werken;

De kosten moeten in verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt;

De kosten kunnen afgetrokken worden van dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna;

De kosten kunnen niet ergens anders worden gedeclareerd;

Eventuele kosten kunnen niet op de medewerker worden verhaald, bijvoorbeeld via een studiekostenbeding.

Betalen van de transitievergoeding in termijnen

Kan je klant de transitievergoeding niet in één keer betalen? Bijvoorbeeld omdat dit negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering. Dan mag de vergoeding verspreid over maximaal 6 maanden worden betaald. In dat geval is de werkgever wettelijke rente verschuldigd vanaf een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De rente wordt berekend over het deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Compensatie transitievergoeding

Heeft je klant een transitievergoeding betaald? Dan kan hij of zij binnen 6 maanden na betaling van de volledige vergoeding compensatie aanvragen bij UWV. Belangrijk voor je klant is dat:

De compensatie nooit hoger kan zijn dan de transitievergoeding;

De periode van een eventuele loonsanctie niet meetelt bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Je klant wordt niet automatisch gecompenseerd voor een transitievergoeding. Adviseer je klant om binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding compensatie aan te vragen.

Voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

De medewerker is na 2 jaar ziekte ontslagen;

Je klant moet bewijzen dat het dienstverband is beëindigd;

De medewerker had wettelijk recht op de betaalde transitievergoeding.

Aandachtspunten voor je klant

Het is belangrijk dat je klant bij de transitievergoeding stilstaat bij de volgende punten:

De medewerker heeft ook recht op een transitievergoeding als hij of zij zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen van je klant;

Nemen de werkgever en de zieke medewerker in goed overleg na 2 jaar afscheid van elkaar en wordt er een vergoeding afgesproken? Dan geldt de compensatieregeling ook;

Betaalt je klant een transitievergoeding terwijl er wettelijk gezien geen recht bestond op de vergoeding? Dan wordt dit niet gecompenseerd;

Is er sprake van een ‘slapend’ dienstverband, dan wordt er een transitievergoeding opgebouwd. Je klant wordt hier niet voor gecompenseerd.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

